維達獲印尼首富提全購 涉261億

維達周五開市前公布，陳江和提出以每股23.5元收購該企股份，比周四止的30個交易日平均收市價高約19.36%、6月底未經審核綜合每股資產淨值溢價接近1.5倍。瑞典控股股東Essity及主席李朝旺已各自承諾根據要約條款接納，或促使接納涉及有關股份的要約，涉及維達已發行股本約72.62%。維達股價昨飆9.17%，收報22.6元。

陳江和的女兒陳昱廷（Belinda Tanoto）乃維達的主要股東之一，持股7.69%，屬本次交易的一致行動人士，如果綜合要約文件寄發後4個月內，陳昱廷以外的股份（要約股份）有90%以上接受要約，其餘股份就會被強制收購，即陳家將全盤接收維達，使其退市，屆時總代價就是261.02億元。

朗生醫藥下周二退市 本次交易的性質與今年多宗私有化不同，提購者不是控股股東，類近個案是茂宸集團（前上市編號︰00273）獲完全無股份的人士提私有化。然而，「理由及裨益」與眾多個案大同小異，就是過去兩年日均成交量低，要約為股東提供變現機會。