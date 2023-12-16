海昌擬設沙特海洋公園
海昌海洋公園(02255)公布，就4月與沙特阿拉伯王國投資部的合作備忘錄，以及6月就沙特設立全資附屬取得沙特投資部頒發的投資許可證之事，集團近期與沙特旅遊發展基金（TDF）簽署無法律約束力備忘錄，計劃根據沙特阿拉伯旅遊戰略合作開發沙特阿拉伯王國海昌海洋公園項目。
股價炒高2%
海昌昨日股價曾高見1.02元，收報0.99元，升2.06%，成交1,755萬元。
通告指出，TDF乃於2020年6月根據皇家法令成立，旨在賦能沙特增長最快的行業之一的旅遊行業。TDF資金規模達40億美元，推動當地及國際投資者在沙特各個重點旅遊目的地進行旅遊投資。
根據合作備忘錄的條款，雙方將研討及識別發展項目的可行機會；就項目投資及/或資金撥付的適當架構達成一致；物色項目發展的潛在地塊。TDF將主要負責研究保障該項目資金及/或投資該項目的機會；同時集團將主要負責符合旅遊發展基金要求的項目開發及協同營運、為項目引進世界級知識產權（IP）、委任承包商進行項目建設、引進海洋動物資源及專有海洋技術等事宜。
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