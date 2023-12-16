海昌擬設沙特海洋公園

通告指出，TDF乃於2020年6月根據皇家法令成立，旨在賦能沙特增長最快的行業之一的旅遊行業。TDF資金規模達40億美元，推動當地及國際投資者在沙特各個重點旅遊目的地進行旅遊投資。

根據合作備忘錄的條款，雙方將研討及識別發展項目的可行機會；就項目投資及/或資金撥付的適當架構達成一致；物色項目發展的潛在地塊。TDF將主要負責研究保障該項目資金及/或投資該項目的機會；同時集團將主要負責符合旅遊發展基金要求的項目開發及協同營運、為項目引進世界級知識產權（IP）、委任承包商進行項目建設、引進海洋動物資源及專有海洋技術等事宜。