聯儲官員減息現分歧 道指低開

美國聯儲局主席鮑威爾日前公開承認，局方已「開始討論」放寬貨幣政策。不過，紐約聯儲銀行行長威廉斯最新接受訪問時卻稱「我們沒有真正討論減息」，又強調有必要時會再加息。兩位官員的說法明顯分歧，也許是聯儲局不樂見市場過度憧憬減息，故選擇「反口」賴帳。美股周五早段個別發展，道指曾挫156點，報37,092點；標指跌12點，報4,707點；納指升74點，報14,836點。

12月綜合PMI創5個月高 最新數據顯示，美國經濟增表現穩健，尤其是在內需消費方面。美國12月標普綜合採購經理指數（PMI）報51，高過市場預期，屬5個月新高。其中，服務業PMI報51.3，同創5個月新高；惟製造業PMI報48.2，遜於市場預期，並且為4個月低位。

事實上，美國居民強勁的消費能力未有因為通脹而受到影響，這一點從消費趨勢及習慣得到體現。舉例而言，以折扣價出售貨物的會員制大型連鎖超市Costco最近公布了季度業績，相比起乏味的財務數據，Costco財務總監Richard Galanti分享了一項令人意想不到消息──該公司上季向消費者賣出了總值一億美元（約7.8億港元）的金條。

Galanti此前曾透露，在每位付費會員限購兩條金條的情況下，所有金條的存貨依然會補貨後數小時內沽清，從側面印證美國消費者有着強勁的購買力。

業績公告顯示，Costco於截至11月26日止季度收入按年增長6.17%，至577.99億美元；純利增長16.49%至15.89億美元。季內同店銷售按年增長3.8%。

歐英製造業增長仍乏力 另邊廂，歐洲的經濟環境遠不如美國，12月歐元區綜合PMI僅為47，差過市場預期；其中製造業PMI只有44.2，與11月相同，意味着當地的工業經濟活動仍處於明顯的萎縮。漢堡商業銀行首席經濟學家Cyrus de la Rubia直言︰「這些數據再次描繪出令人沮喪的畫面，歐元區的經濟未能展現出任何復甦迹象……經濟衰退的風險顯著高企。」

已經脫離歐盟的英國則展現出另一幅景象，最新的綜合PMI報51.7，創下6個月新高，好過市場預期的51。惟要留意是，英國的服務業PMI雖升至52.7，但製造業PMI卻進一步跌至46.4。