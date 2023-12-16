券商料京滬新政扭轉樓市下行預期

北京及上海樓市的重量級鬆綁措施壓軸登場，自上季京滬兩城執行「認房不認貸」政策後，兩城日前再齊齊公布調整普通住宅認定標準，亦降低按揭貸款利率下限和買樓首期支付要求。分析指新政將有效釋放用家需求，更有助修復市場信心，有內媒稱滬市多個銷售處改成24小時「不打烊」。

中金研究指，自7月政治局會議以來，一線城市已進行兩輪以上房策優化，今次京滬兩城房策涉及的調整，包括調低商業銀行新發放房貸利率的下限，北京核心區及非核心區首置按揭利率下調0.45厘及0.55厘，至4.3厘及4.2厘，核心區及非核心區第二套物業下調0.45厘及0.5厘，至4.8厘及4.75厘；上海首置按息則調低0.45厘至4.1厘，核心區及非核心區第二套物業亦降0.75厘及0.85厘，至4.5厘及4.4厘。

信証估京普宅交易佔比增 該行認為，兩輪調整下，將逐步扭轉第三季尾以來京滬兩城的下行預期，更重要是，過往經驗顯示一線城市基本面改善，對其他城市市場預期修復具有較強的引領作用，是判斷行業轉向的「晴雨表」。

58安居客房產研究院院長張波就預料，核心城市在2024年農曆新年前不會再有大的政策落地，或等明年首季末據市場反饋再酌情跟進政策，下一個重點關注仍是限購政策的調整。

受新政刺激，不少用家或急不及待搶閘入市，尤其是上海普宅新標準已於周五起生效。有地產中介指，這次調整將直接影響買賣雙方的增值稅及個稅。以居民出售持有5年以上的非普通住房為例，調整後如變為普宅，將免徵5.3%增值稅及附加稅費，買方個人所得稅則徵收總價的1%，雙方壓力均有減輕。

滬市房企亦見積極部署，有當地專案售樓處工作人員對內媒稱，目前已接到公司通知，要求24小時待命。惟中信証券報告指，普宅標準調整將顯著降低二手樓交易成本，其中對北京影響更大，預計北京交易住宅中普宅佔比將提升到近70%。