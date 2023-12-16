內地樓價跌幅9年最傷

70城市二手月挫0.8% 大灣區全線見紅 中央今年下半年想盡辦法谷樓市，可惜樓價尚未擺脫跌勢。據外媒用國家統計局的數字測算，上月70大中城市新盤樓價按月再跌0.4%，二手樓價更按月跌0.8%，為2014年10月後最「甘」。國統局原始數據則顯示，榜上的大灣區城市──深圳、廣州和惠州，不論一手或二手、按月或按年，11月或首11個月，一律「見紅」，深圳傷勢最輕，一、二手樓價首11個月分別按年累跌2.1%及1.6%。

上月新盤樓價按月上漲的城市減至9個，跌的增至59個，連北京也連跌兩個月；二手樓就更慘，11月以按月計除了杭州（持平）全跌，按年計撇除成都和三亞後全跌，首11個月累計按年還升的僅餘北京、上海、長沙、成都，以及四川東部的南充。

恒大債務重組支持協議失效 國統局指，首11個月房企到位資金按年減少13.4%，跌幅比首10個月僅縮0.4個百分點，其中，訂金及預收款、個人按揭貸款在首11個月的按年跌幅分別擴至10.9%及8.1%；就算施工和新開工面積減少，竣工住宅面積按年升18.5%。

中指研究院企業研究總監劉水直言，房企違約持續上升進一步損害買家信心，乃上月樓價下滑的原因，臨近年尾難免要加碼減價促銷。

野村證券中國首席經濟學家陸挺表示，買家等交樓恐愈來愈不耐煩，中央刺激樓市的措施或再大舉加碼。同樣憂心的當然還有地方政府，首11個月國有土地使用權出讓收入仍按年下跌17.9%。

首11月固產投增2.9%稍遜 房地產危機難免打擊投資信心，首11個月固定資產投資總額按年增2.9%，增速與首10個月相同，雖扭轉年內增速不斷下滑的頹勢，但仍在低位，且差過預期。

國統局則稱，首11個月民間投資按年下降0.5%，降幅與首10個月持平，撇除房地產開發投資後更按年增長9.1%，增速以電、熱、氣、水生產及供應，以及科學研究和技術服務、住宿和餐飲較快，均達雙位數。

不過，固產投今年以國有控股實體支撐的局面未改，整體增2.9%有4.9個百分點來自100億元起跳的「大項目」，而且外商投資企業首11個月固產投按年跌0.3%，扭轉首10個月微升0.9%，港澳台商投資企業亦跌2.1%。

內地主要城市樓價按年變幅