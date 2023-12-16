GEM明年推新簡化轉板制 下調財務要求門檻落空

香港聯交所明年1月1日起落實GEM（前稱創業板）改革，包括引入新的「簡化轉板機制」，惟市場期望下調上市公司的財務要求門檻落空。上市主管伍潔鏇相信，這次改革將可以大大提升GEM對尋求上市的中小企的吸引力。

就簡化轉板機制，GEM企業須符合主板上市所有資格，並須在申請轉板前250個交易日，以及直至在轉到主板期間，有至少50%的交易日達到最低每日成交金額5萬元的門檻，並有3年財年業績紀錄。

高增長企業市值2.5億起 是次GEM上市改革的諮詢接獲58份來自廣泛界別的非重複回應意見。儘管4大會計師行在諮詢文件回應中均贊成引入簡化轉板機制，不過，羅兵咸永道、安永等會計師行認為申請轉板的GEM，須具3年業績要求太長，與同業相比缺乏競爭力，認為一年時間較合適。

不過，聯交所指出，3年往績要求可證明轉板人在上市後的3年內，符合《GEM上市規則》的規定，且與直接於主板上市的公司要求相同，合規紀錄是必要。除了「簡化轉板機制」外，亦會保留現有的轉板機制，即使GEM公司只有一年往績紀錄，也可以委任保薦人進行盡職審查，編制達到「招股章程標準」的上市文件再申請轉板。

至於為大量從事研發活動的高增長企業，增設GEM上市的新「市值或收益或研發測試」，按諮詢文件建議落實，即企業要有至少兩個財年營業紀錄、市值至少2.5億元、近兩個財年合計不少於一億元收入，並按年增長，研發開支合計至少3,000萬元，每年佔營運開支至少15%。

上市後禁售縮至12個月 另外，GEM發行人控股股東的上市後禁售期將縮短至12個月，強制季度匯報規定將取消，並會劃一GEM及主板發行人的其他持續責任。伍氏指，交易所非常期待在明年落實相關改革，在持續上市規定方面的調整將有助減低現時GEM發行人的合規成本，同時維持市場質素及對投資者的保障。

簡易轉板上市機制要求