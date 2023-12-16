歐冠昇將離任 陳翊庭成港交所首位女CEO

由於現任港交所主席史美倫的任期將於明年4月股東大會後卸任，而CEO歐冠昇的合約亦將於明年5月到期。為避免同時有兩大高層短時間內離職，近月市場傳出港交所提出為歐冠昇續約一年，之不過，昨日收市後即傳出歐冠昇將會離職，至傍晚港交所公布證實有關消息。

將接任CEO的陳翊庭，2007至2010年曾任港交所上市科首次公開招股交易部主管，2010至2019年曾任達維律師事務所合夥人，負責過香港和亞洲的各行各業的客戶；2020年出任港交所上市主管，現任集團聯席營運總監。

姚嘉仁兼任副行政總裁 同時，集團聯席營運總監姚嘉仁將於明年5月24日起兼任集團副行政總裁，另現任集團財務總監劉碧茵將於同日起兼任集團聯席營運總監。

之前任職摩根大通亞太區首席執行官的歐冠昇，於2021年5月24日加入港交所，惜在任以來遇上疫情、加息周期、內地經濟放緩，港股流動性每況愈下，以及中美博弈，中國資產估值低迷等問題，港交所股價大跌。近期傳出港交所僅提出為歐冠昇續約一年而非新簽3年長約，已惹來為換人作過渡性安排的揣測，結果如今證實歐冠昇明年約滿離職。歐昨於網絡貼文表示：「如今正迎接假期季節和新年的到臨，希望是一個繁榮、和平和富有成效的一年，也是充滿成長、富有質量的家庭時間，和新視野令人興奮的一年。」