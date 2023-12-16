京東飆7%重上紅底 港股周漲457點

恒指公司建議分拆「電子商貿及互聯網服務」類別至4個新的業務子類別，即「互聯網服務及基礎設施（資訊科技業）」、「線上零售商（非必需性消費）」、「互動媒體及服務（非必需性消費）」，及「支付服務（金融業）」。同時「系統開發及資訊科技顧問」亦會更新為「數碼解決方案服務」，以提升恒生行業分類系統在當今市場的可用性和認可度。舉例而言，阿里巴巴、京東集團等將會重新分類為「線上零售商」，所屬的行業組別將由資訊科技業變成消費業。