京東飆7%重上紅底 港股周漲457點
港股跟隨美國做好，恒生指數昨日一度急升562點，惟受制萬七關阻力，高見16,964點後回吐，收市升幅收窄至390點，報16,792點，全日成交額1,363.88億元，為近兩星期最多。全周埋單計，恒指累升457點或2.8%，終止連續兩周跌勢。
此外，國企指數昨日收報5,700點，升126點或2.28%；科技指數收報3,780點，升82點或2.22%。「北水」再掟39.63億元，兩日累計淨賣出136.61億元。
傳港府研發數碼綠債
值得留意的是，港府今年2月發行8億美元代幣化綠色債券後，據報已聘請滙控、東方匯理、中銀香港、工銀亞洲及瑞銀5家銀行成立工作組，探討發行多系列固定利率數碼綠債的可能性。
恒指行業分類調整諮詢
另外，基於近年來電子商貿生態系統及數碼環境發展日新月異，恒生指數公司就對恒生行業分類系統（HSICS）可能作出的調整徵詢市場意見，諮詢期至2024年1月31日止，預計將會於2024年第一季公布諮詢結果，並且於截至2024年6月30日的指數檢討中實施。
恒指公司建議分拆「電子商貿及互聯網服務」類別至4個新的業務子類別，即「互聯網服務及基礎設施（資訊科技業）」、「線上零售商（非必需性消費）」、「互動媒體及服務（非必需性消費）」，及「支付服務（金融業）」。同時「系統開發及資訊科技顧問」亦會更新為「數碼解決方案服務」，以提升恒生行業分類系統在當今市場的可用性和認可度。舉例而言，阿里巴巴、京東集團等將會重新分類為「線上零售商」，所屬的行業組別將由資訊科技業變成消費業。
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