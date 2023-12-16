人行放水破頂 單月八千億

上月零售升一成 工業增速逾兩年高 正當中國11月份工業增加值和消費品零售額揭盅，按年增速分別升至6.6%及10.1%，為近兩年半及過去半年最勁，中國人民銀行昨日大手「放水」，透過中期借貸便利（MLF）操作向市場淨投放8,000億元（人民幣‧下同），為歷來單月MLF最多，上月財政一般公共預算支出力度加大至2.27萬億元。然而，市傳中國明年赤字率縮至3%，低於今年修訂後的3.8%目標，表明官方希望維持財政紀律，不會搞大水漫灌。

單計11月，社會消費品零售總額約4.25萬億元，按年升勢連續4個月擴大，但仍差過市場預期的12.5%，特別是未能借去年同期的低基數發力衝高，按月更轉跌1.91%。惟野村證券認為，疫後內地消費者物價通脹率持續低企，形成今年消費者實際支出似乎比以往更樂觀的情況。從分項來看，商品零售收入按年增長由10月的6.5%提速至11月的8%，餐飲收入增速更飆升25.8%，錄5,580億元的單月新高，加上鄉村消費品零售額高達5,975億元，顯示內需新動能正在恢復。

明年赤字率傳縮至3% 反映工業生產供給的工業增加值，在11月的增長續好過市場預期。國家統計局昨指，主要是裝備製造業、高技術製造業增加值按年分別升9.8%、6.2%，均比10月加快。11月全國以至31個大城市城鎮調查失業率均是5%，按月持平，卻繼續未公布青年失業率數據。在供給穩中有升、內需持續恢復下，當局揚言全年發展主要預期目標可望較好完成，剛閉幕的中央經濟工作會議已為明年內地經濟發展指明大方向，有助各項政策進一步形成合力，為明年經濟持續向好發展提供更好保障。

外媒消息指，中經會曾提到，一旦明年經濟再需額外財政支持，中國可能會發行不納入赤字的特別國債，支付規模或高達萬億元，而同樣不納入政府預算的地方政府專項債額度，明年可能近4萬億元，故同意明年赤字率或按國內生產總值（GDP）的3%作安排，反映官方明年穩經濟藍圖愈見清晰。近日官媒對內地經濟失速等謬論已公然駁斥，據報有內地社交平台要求博主避免發表唱衰經濟言論。

人民幣創逾半年最強 對於今年最後一次的MLF，人行昨不負眾望進行1.45萬億元的一年期MLF操作，即使MLF利率維持2.5厘，連續4個月不變，但全年計，分別在6月和8月下調0.1厘和0.15厘。因此，渣打中國料暫不會降準。

當人行擴大對經濟的支持，財政支出亦見增長。首11個月全國一般公共預算支出按年升4.9%至23.84萬億元，連續3個月加快，惟收入按年增幅卻再降至7.9%，僅錄20.01萬億元，意味該預算帳的入不敷支規模達3.83萬億元。國統局解釋，近期增發的萬億元國債項目清單已陸續下達。

伴隨官方周五開出的人民幣中間價報7.0957兌每美元，升133點子，創6月5日後高位，在岸、離岸人民幣早段均曾升穿7.1算，均見逾半年高位，在岸價昨午4時30分收報7.1301，單日急升314點子。

中證監再出招撐A股 不過，A股在外資大舉離場後受壓，滬深300指數昨先升後回，收報3,341點，又創2019年2月中後收市新低。中國證監會晚間再出招提高股市的吸引力，鼓勵上市公司加密現金派息及明確派息目標，同時放寬了進行股份回購的條件。

內地工業增加值在11月的增長好過市場預期。 內地經濟數據按年變化 人行本月MLF淨投放新高