中美脫鈎港行先 金融業釀大變天

中美博弈的百年變局沒轉彎餘地，只在於兩強脫鈎速度和競鬥程度是有序還是極端地推演。兩國貿易與科技率先朝脫鈎方向發展，接下來，金融戰役下，亦會朝美元與非美元兩大體系分裂發展，作為國際金融中心的香港正率先打頭陣，本地金融業表現疲弱，實際上可能是大變天前的過渡性現象。

雖然上月中美元首會面，兩國關係似緩和，惟實際上，從美國商務部長的語調可見，美國不會放鬆只會全力收緊對中國科技的圍堵，全球技術未來向中美兩大制式的分裂方向發展，基本上已無懸念，亦可想像到未來中美在科技競賽上必有一番龍爭虎鬥，類似美國的蘋果公司、中國的華為，都是國家級戰略高科企業，非但不能倒，不會倒，只會愈戰愈勇。

技術脫鈎路向鮮明，下一個朝分裂方向發展的產業是金融業。環顧目前國際上，紐約、東京、倫敦等傳統國際金融中心都奉行美元制度。過去香港也是不折不扣的國際金融中心，港元與美元掛鈎，是外資在亞洲的重要金融據點，過去數十年外資一直主導香港金融市場發展，是不爭的事實。不過，隨着中美博弈，美國一再改變對香港金融的既有待遇，美國國會報告罕有唱淡香港聯繫匯率，顯見仍戀棧昔日美資主導下的香港金融榮景並不切實際；應接受眼前的現實，就是美資持續退出香港市場，中國資金已取代其主導地位，香港的金融業與港元匯率機制等發展得未雨綢繆，皆因來自美國的狙擊早晚會殺埋身！

美國雖仍是全球第一大經濟體，但在國際貿易的影響力褪色，愈來愈多經濟體感受到美元霸權所帶來的挑戰，為免要為美國問題埋單，促使在貿易上嘗試更多使用本幣而非美元交易，而數碼貨幣誕生亦加速全球去美元化趨勢。若未來香港金融業將更多與中國的經貿夥伴如中東及東盟諸地加強聯繫，甚至香港會嘗試在更多層面使用人民幣，以讓港元有序淡出，絕非天方夜譚。

因此，要分析香港金融業前景，別老是以過去數十年美國主導下的一套來作標準，得認清香港資本市場已「轉莊」成中國資金主場。以過去美資主導的標準來看，香港金融在沉淪，因以美資為首的外資淡出；但若以中國經濟崛起下，中國金融服務改革開放將進入新篇章，人民幣國際化將提速發展的角度看，香港將在推動中國金融國際化路上擔當更重要的角色，香港金融業正處於新的起點，這個起始點無疑正處於偏低水平，但也意味只要中國資本市場起動，香港金融業有望迎來絕地反擊。

雖然以內地經濟尚處重大困難的狀況看，沒人知道何時會出現重大逆轉，但大方向基本上可以肯定。誠如股神巴菲特指「別人恐懼時我貪婪」，能做到這一點必須看得高、望得遠，對未來有堅定信念，才能作出非一般的投資決定，擁抱未來。最近與中國加強雙邊聯繫的新加坡，其被視為總理接班人的現任副總理兼財長黃循財一句「永遠不要賭中國會衰弱」，大概就是一種堅定信念的體現。