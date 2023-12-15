板塊分析：AI引領科企闢投資契機

美國聯儲局決議維持利率不變，符合市場預期，這已經是聯儲局連續第3次按兵不動。市場普遍預期，加息行動已經結束，並預期明年有機會減息3次。周三道指、標普500指數、納斯達克指數及費城半導體指數等都有明顯升幅。

近期多項指標顯示，美國經濟活動增長已較第三季放緩，就業增長溫和及失業率也維持在較低水平，加上通脹壓力有所緩解，均有利明年展開減息步伐，最樂觀的情況是聯儲局最快於明年3月啟動減息周期。

運用ETF捕捉升勢 不過，建議投資者未來仍需繼續關注通脹數據、採購經理指數（PMI）及企業盈利狀況等，若美國經濟保持穩健擴張，加上貨幣政策轉趨寬鬆，相信有利美股延續升勢。

另外，維持利率不變對科技及息口敏感的公司最為有利，明年將迎向人工智能（AI）新時代，預計企業的資本支出將大增，屬於相關半導體供應鏈企業將受惠最大。全球各式各樣AI新科技不斷推出，將激發電子供應鏈如圖像處理器（GPU）、特定應用集成電路、知識產權（IP）、伺服器、記憶體等龐大商機，建議投資者把握好AI劃時代新產品帶來的投資契機。

由於半導體產業長期趨勢不變，除了可考慮直接投資於美股，即布局受惠於AI熱潮及半導體供應鏈的股份外，亦可考慮透過半導體交易所買賣基金（ETF），以定期定額方式分批進場，以捕捉未來的升勢。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊