專家樓評：港綠色建築打造低碳生活

隨着社會各界對綠色建築的關注日益提升，加上愈來愈多本地企業着重環境、社會及管治（ESG）發展，本港發展商近年積極地將環保元素加入樓宇設計，與此同時住客亦可從中受惠，憑藉居住於能源效益更高的住所，共同減碳之餘又能節省日常開支。

為評審建築物的可持續績效，香港綠色建築議會於2010年設立「綠建環評」，即為建築物可持續發展表現作公平及客觀評估的工具，透過此評審制度，讓發展商秉持最高標準，建造安全、健康、舒適、實用和節省能源的樓宇。

自綠建環評推出至今，愈來愈多本地企業參與，涉及建築物項目類別十分廣闊，包括住宅樓宇、工商舖，酒店餐廳以至政府項目等。日前香港綠色建築議會和建築環保評估協會一同舉辦了「2023年度綠建環評認證頒授典禮」，今年共188個項目獲綠建環評認證。

銀行綠色按揭推動環保 本地銀行為推廣市民購買綠色住宅，亦推出「綠色按揭計劃」，旨在推動可持續發展建築物及無紙化的按揭服務，最終於置業流程中貫徹實行綠色減碳的概念，推動社會可持續發展。此計劃適用於獲得綠色認證的本港物業，並須取得「綠建環評」鉑金級或金級認證。

現時不少政府資助房屋、近年落成的新盤以及部分二手物業亦已納入於名冊當中。如欲查看心儀的物業是否屬於該名單中，可瀏覽香港綠色建築議會網頁內的綠色環評住宅名冊，搜尋物業名稱或地址以查看是否獲得其認證。

為推廣及吸引更多市民購買綠色建築，現時部分銀行均附加綠色按揭專享優惠，息率與傳統按揭計劃無異，但客戶可享更高的現金獎賞，指定貸款額，現金回贈可高達12,000元，亦有銀行額外提供家居綜合保險首年保費豁免、其他保險優惠，或按揭存款掛鈎服務戶口特惠年利率等優惠。隨着更多持份者陸續加入綠色建築行列，相信大眾對環保的意識將會遞增，綠色生活亦將在港普及化。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明