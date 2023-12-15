拍賣消息：寶馬山花園低估價27%售

傳統豪宅區樓價勁瀉，北角半山寶馬山花園一個煙花海景套兩房銀主單位，以1,338萬元拍賣售出，呎價不足1.6萬元，較銀行估價低約27%。

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰稱，昨沽3項物業，以上述物業競投最激烈，單位為11座高層A室，開價1,268萬元，獲兩組客爭購，最終搶高70萬元沽。

該單位實用面積約843方呎，是次為翻拍，推拍價較之前減112萬元，成交呎價約15,872元，屬港島區中小型價位。單位個別銀主網上估價約1,828萬元，最新做價低約490萬元。資料顯示，物業原業主於2014年以約1,600萬元購入，現時帳面貶值約262萬元或約16.4%。

堅尼地城住宅賣325萬 同場亦售出堅尼地城太生大廈低層D室銀主盤，實用面積約292方呎，以305萬元推拍，有兩組買家競逐，並搶高20萬元，以325萬元賣出，呎價約11,130元。

另外，柴灣公屋翠灣邨翠壽樓高層1室，承受託人命推出拍賣，單位實用面積約443方呎，未補價第二市場開價198萬元，獲兩組客競投，以208萬元沽出，呎價約4,695元。

盈置地產昨亦舉行銀主盤拍賣，其中，西南九龍御金‧國峯6座高層B室，開價585萬元，獲承價3口至605萬元，但未達銀主底價收回，大埔同發坊16號高層單位則在拍賣前售出。