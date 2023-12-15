10大屋苑交投挫18% 美孚輸153萬

樓市減辣後二手成交一度出現虛火，惟承接力已無以為繼。10大屋苑於12月上半月暫錄約58宗成交，按月挫約18.3%。期內荔枝角美孚新邨更已錄3宗蝕賣個案，已超過上月全月水平，最新有業主持貨逾6年半帳面蝕讓約153萬元離場。

綜合市場資訊，該批屋苑11月上半月錄約71宗買賣，相比下本月市況放緩，有7個屋苑交投報跌，鰂魚涌康怡花園更仍未發市，而跌幅較大還有茶果嶺麗港城及沙田第一城，下挫約88.9%及約62.5%，本月暫錄一宗及3宗成交。

整體交投放緩，惟蝕讓成交驟增，香港置業吳志輝稱，美孚新邨本月同類成交已超越上月，而在近6至7年內入市的業主，現時沽貨都有機會損手。屋苑6期恒柏道8號中低層A室，實用面積約650方呎，三房間隔裝修企理，累減約164萬元，以約636萬元易手，呎價約9,785元，原業主於2017年3月至今帳面虧損約19.4%。

沙田第一城亦剛錄損手買賣，中原伍錦基稱，該盤38座高層H室，實用面積約304方呎，以約410萬元易手，呎價約13,487元，單位2017年至今貶值約73萬元或約15.1%。

何文田山畔5年貶1737萬 消息稱，紅磡何文田山畔2座高層B室，實用面積約1,018方呎，連車位售約2,650萬元，呎價約26,031元。據悉，單位2018年購入價約4,387.2萬元，現大幅貶值約1,737.2萬元或約39.6%，料為項目最大宗蝕讓個案。

美聯鄧涇渭指出，元朗Grand YOHO第3座高層B室，早於兩年前以約1,300萬元放售，因業主移民需要，近半年急速下調叫價，最終累減約262萬元，以約1,038萬元沽出，呎價約16,424元。原業主持貨約4年帳面虧損約210.6萬元或約16.9%。