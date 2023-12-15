產經

新盤焦點：YOHO WEST超購逾35倍

林達民（左）稱，BAKER CIRCLE與積木玩具大師合作，訂造項目立體模型。 林達民（左）稱，BAKER CIRCLE與積木玩具大師合作，訂造項目立體模型。
林達民（左）稱，BAKER CIRCLE與積木玩具大師合作，訂造項目立體模型。
今年壓軸的大型新盤項目首兩輪銷售理想，新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，第三輪銷售入票昨日下午截收，共錄10,262張入票，以周六發售280伙計算，超額認購逾35倍。
BAKER CIRCLE累沽459伙
該盤自推售後，在過去連續兩個周六的兩輪銷售已共沽644伙，第三輪銷售亦結束5日收票，成為年內唯一一個新盤於第三輪銷售仍能保持過萬張入票。周六將發售的單位涵蓋開放式至三房間隔，折實價321.73萬元起。
發展商大花心思為樓盤軟銷。恒基地產(00012)的紅磡大型重建項目BAKER CIRCLE，至今已推出3期合計賣出459伙，套現逾28億元。
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，項目第1期必嘉坊‧曦匯料明年首季入伙。該盤舉辦一系列文化宣傳活動，最新邀請積木玩具專業認證大師合作，用上近60萬粒積木度身訂造立體模型。
同系旗下6個樓盤夥同香港置業推出置業優惠。香港置業行政總裁馬泰陽指，由昨日起至12月31日，經該行購買啟德天瀧及鰂魚涌THE HOLBORN等一手單位各首3名買家，可獲贈價值約一萬元旅遊套票。
維港滙年內售252戶 套57億
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙，累售1,062伙，單計今年則沽252伙，今年銷售總額逾57.1億元。項目最新聯同中原地產推聖誕置業優惠，至本月底，經該行購入維港滙系列首5名三房及四房買家，可獲贈價值約1.68萬元的家具禮券。同時，經該行購入會德豐地產旗下啟德MONACO及藍田KOKO HILLS等8個指定項目，首10名買家均可獲贈價值約2.2萬元的聖誕餐飲禮券。
澄天贈電影門票予代理
至於英皇國際(00163)的香港仔澄天聯乘英皇電影，向地產代理送出最新電影首映門票。該集團副主席楊政龍稱，促成該樓盤成交的代理，將可獲得於下周三晚上舉行的首映禮門票。
減價後現樓項目交投顯著加快。中國海外發展(00688)的啟德維港1號，11月至今累沽46伙，套現逾5.5億元。嘉里建設(00683)及信和置業等合作的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，同期亦售26伙，套現逾7.45億元。
恒地夥港置送旅遊套票。右為恒基代理董事及營業（二）部總經理韓家輝。恒地夥港置送旅遊套票。右為恒基代理董事及營業（二）部總經理韓家輝。
恒地夥港置送旅遊套票。右為恒基代理董事及營業（二）部總經理韓家輝。
維港滙系列沽1,062伙。左二為信置執行董事田兆源，中為會地副主席兼常務董事黃光耀。維港滙系列沽1,062伙。左二為信置執行董事田兆源，中為會地副主席兼常務董事黃光耀。
維港滙系列沽1,062伙。左二為信置執行董事田兆源，中為會地副主席兼常務董事黃光耀。
楊政龍稱，澄天示範戶於聖誕及元旦假期亦開放。楊政龍稱，澄天示範戶於聖誕及元旦假期亦開放。
楊政龍稱，澄天示範戶於聖誕及元旦假期亦開放。
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