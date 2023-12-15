新盤焦點：YOHO WEST超購逾35倍
BAKER CIRCLE累沽459伙
該盤自推售後，在過去連續兩個周六的兩輪銷售已共沽644伙，第三輪銷售亦結束5日收票，成為年內唯一一個新盤於第三輪銷售仍能保持過萬張入票。周六將發售的單位涵蓋開放式至三房間隔，折實價321.73萬元起。
發展商大花心思為樓盤軟銷。恒基地產(00012)的紅磡大型重建項目BAKER CIRCLE，至今已推出3期合計賣出459伙，套現逾28億元。
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，項目第1期必嘉坊‧曦匯料明年首季入伙。該盤舉辦一系列文化宣傳活動，最新邀請積木玩具專業認證大師合作，用上近60萬粒積木度身訂造立體模型。
同系旗下6個樓盤夥同香港置業推出置業優惠。香港置業行政總裁馬泰陽指，由昨日起至12月31日，經該行購買啟德天瀧及鰂魚涌THE HOLBORN等一手單位各首3名買家，可獲贈價值約一萬元旅遊套票。
維港滙年內售252戶 套57億
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙，累售1,062伙，單計今年則沽252伙，今年銷售總額逾57.1億元。項目最新聯同中原地產推聖誕置業優惠，至本月底，經該行購入維港滙系列首5名三房及四房買家，可獲贈價值約1.68萬元的家具禮券。同時，經該行購入會德豐地產旗下啟德MONACO及藍田KOKO HILLS等8個指定項目，首10名買家均可獲贈價值約2.2萬元的聖誕餐飲禮券。
澄天贈電影門票予代理
至於英皇國際(00163)的香港仔澄天聯乘英皇電影，向地產代理送出最新電影首映門票。該集團副主席楊政龍稱，促成該樓盤成交的代理，將可獲得於下周三晚上舉行的首映禮門票。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：