新盤焦點：YOHO WEST超購逾35倍

BAKER CIRCLE累沽459伙

該盤自推售後，在過去連續兩個周六的兩輪銷售已共沽644伙，第三輪銷售亦結束5日收票，成為年內唯一一個新盤於第三輪銷售仍能保持過萬張入票。周六將發售的單位涵蓋開放式至三房間隔，折實價321.73萬元起。