市建九龍城項目 每呎$4694 一年平45%

信置副主席黃永光稱，項目位置優越，校網優質，鄰近港鐵宋皇臺站及土瓜灣站，發展成熟配套齊全，為公司增添上佳土儲。

資料顯示，該地盤佔地約4.61萬方呎，可建總樓面約41.49萬方呎，提供約640伙。市場早前估算，整個項目估值約23.8億至31.1億元，樓面呎價約5,740至7,500元。而將來賣樓收益達到82.5億元，中標財團須向市建局分紅，比例為40%。

今次地盤的批出價反映地價下跌趨勢，去年10月由信置與招商局置地合作奪得的土瓜灣榮光街/崇安街重建項目，位置及性質上較為接近，該項目當年成交樓面呎價約8,571元，可見最新售出的九龍城項目地價已有明顯折讓。而再對上一個批出的土瓜灣鴻福街「四合一」重建發展，去年3月每方呎批出價更達11,382元。

落成呎價料1.5萬以下 泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，地價下跌，以今次九龍城的批出價推算，項目落成後實用呎價料為1.5萬元或以下，較過往市區項目一般約1.8萬元水平為低。反映在地價還有下調趨勢，發展商賣樓較為悲觀環境下，投地亦較審慎保守，以項目賣樓的分紅底價看來，相信將來分紅機會不太大。

他又指，作為首個公務員合作社重建項目，能夠順利批出亦相當重要，可幫助老化舊區更新。而項目售出亦可見市建局知道地價疲弱的狀況，若流標再等，就要較長時間才能再次出售。

此外，大嶼山長沙東涌道住宅地今截標，中原測量師行執行董事張競達指，發展商對後市乏信心，地皮有流標風險，並將估值降約16%至約4.1億元，樓面呎價約5,000元，屬市場上限估價。

市建局近期批出的發展項目詳情