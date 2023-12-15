●內地民航局公布，11月民航全行業完成貨郵運輸量71.9萬噸，恢復至2019年同期的102.8%，連續4個月超過疫情前水平，規模創歷史新高。國內航線方面，貨郵運輸量按月增長7.4%，恢復至疫情前同期的92.8%，恢復率按月提高1.2個百分點；國際航線方面，貨郵運輸量按月增長5.4%，較疫情前同期增長24.1%。今年首11個月，全行業完成貨郵運輸量661萬噸，貨郵運輸規模恢復至2019年同期的96.9%。

●內地工信部賽迪研究院發表報告指，今年內地生成式人工智能（AI）市場的規模有望突破10萬億（人民幣‧下同），達14.4萬億元，而生成式人工智能的企業採用率達15%，當中以製造、零售、電訊和醫療健康等4大行業的採用率取得較快增長。專家預測，2035年生成式人工智能有望為全球貢獻近90萬億元的經濟價值，其中內地市場規模將會突破30萬億元。