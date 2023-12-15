花旗傳推肥雞餐誘離職

環球金融業縮皮，眾所周知花旗集團行政總裁范潔恩（Jane Fraser）要重錘出擊進行重組大計，該行財務總監Mark Mason上周就透露，相關費用將耗資約10億美元，主要用於支付與重組和遣散費相關的費用。市傳該行已向部分員工推「肥雞餐」，接受自願離職者仍可提前獲得部分年度獎金花紅。

外媒報道，花旗員工不能主動要求上述方案，該行僅提供予受到重組計劃影響的員工，因高層希望透過向員工提供部分年度獎金，吸引他們自願離職，而非透過裁員方式進行重組。接受提案的員工仍需遵守有關離職前休假的要求，意味離職後不能立即找尋新工作。

不過，對於正在考慮是否接受自願離職的員工而言，這項提議可讓他們有機會鎖定一定比例的年度獎金，而且可以保留所有遞延股票獎勵。由於花旗通常在每年2月向員工發放年度獎金，表現優秀精英交易員和銀行家的年度獎金有可能高達數百萬美元，通常是年薪的許多倍，所以臨近年底可提前獲取部分花紅，又不用冒着明年初被裁員的風險，甚至失去全部年終獎金，對他們來說或是早走早着的好時機。

瑞信中國財管團隊或解散 企業合併精簡人手、業務「拆骨」同樣無可厚非，尤其是歐洲投行瑞銀吞併經營陷困的老對手瑞信後，在上季為兩企整合付出重大成本，相關開支高達20億美元，更因此轉蝕7.85億美元，為2017年首季後首度「見紅」，據報瑞銀決定不接收瑞信的中國財富管理團隊，意味瑞信的中國財富管理團隊恐須解散。

消息指，瑞信的中國財富管理團隊或有至少20位員工將受到影響，包括去年升任為瑞信證券（中國）總經理王菁、關係經理及投資顧問，對此瑞銀及瑞信均不予置評。年內曾有外媒引述消息指，瑞信及其合資夥伴正為其在中國的證券經紀業務尋找買家，惟最終未有下文。