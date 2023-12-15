澳洲失業率3.9％ 年半最高

澳洲11月份失業率升至3.9%，乃去年5月澳洲央行開始緊縮貨幣政策周期以來的最高水平，高過市場預期，也較8月修正值升0.1個百分點；就業人口則增加6.15萬人，高於預期的增加1.15萬人。

這主要是由於澳洲11月就業參與率攀升至創紀錄的67.2%，新增就業崗位61,500個，遠超過預期的新增11,500個。就業與人口比率提高到64.6%。澳洲統計局預計，今年就業增長將與人口高速增長保持同步，11月就業人數和失業率強勁增長，使就業人數與人口比率回到創紀錄的高位。

外媒引述澳洲牛津經濟研究院宏觀經濟預測主管Sean Langcake表示，這一結果「表明勞動力需求仍然具有彈性」，雖然勞動力市場的一些熱度正在消退，但就業的穩定增長表明需求仍然堅挺。

新西蘭GDP季縮0.3% 勢降息 鄰國新西蘭第三季經濟意外萎縮，國內生產總值（GDP）按季下降0.3%，市場預期為增長0.2%；按年下滑0.6%，市場預估為增長0.5%；包括製造業和建築業在內的許多行業活動放緩，家庭支出減少。同時，第二季經濟增長率被下修為0.5%，低於初值的0.9%。

數據出爐後，市場排除新西蘭央行再次加息的可能性，並幾乎肯定會在明年7月前減息。外媒引述Westpac New Zealand高級經濟學家Darren Gibbs表示，考慮到對前幾個季度的修正以及第三季度的經濟萎縮，整體經濟規模比當地央行在11月會議上的預測低1.8%，這將降低該央行對當季經濟中仍存在的通脹壓力程度的估計。