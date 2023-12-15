致同料港續走資 財管發展具挑戰

香港與新加坡都在積極拓展家族辦公室領域，致同（香港）會計事務所認為，香港在申請家族辦公室優惠方面較為寬鬆，因新加坡申請相關優惠必須是稅務居民；同時香港接受境內外公司作為資產持有工具。不過，該行認為香港在硬件上可以借鏡新加坡，包括改善機場配套等，另人才流失都是影響家族辦公室落戶香港的原因。

誘家族辦公室落戶見效 致同（香港）諮詢總監黃美燕表示，香港政府着力加強香港競爭力的方向正確，其吸引家族辦公室到香港落戶的努力已初見成效，市場已有令人鼓舞的發展，例如在悉尼設有辦事處的私人聯合家族辦公室Landmark Family Office（LFO）在香港政府的大力支持下，在香港設立全球總部。

對於外資流出的問題，黃美燕指，內地經濟增長放緩，對外國資金的吸引力大為減弱，香港亦受到影響，外資會流向其他發展潛力較高、增長較快的市場作為首選，加上國際地緣政局緊張亦會嚇退外資，令外資卻步甚至撤資。她認為，財富管理行業正面對大挑戰，應着眼於如何保留及提升外資吸引力。

至於資金流出資本市場趨勢何時結束，該行副管理合夥人夏其才指，最近較多資金從本港流出，主要成因是地緣政治、近期香港市場動盪、股市呆滯不前等，預計資產配置會持續有少許流出，但他認為不必過分擔憂，政府已積極透過家族辦公室等政策吸引投資。

與內地聯繫 商機仍龐大 致同發表的《在資產和財富管理的新時代中競逐增長》報告指出，雖然財富管理行業中領導地位的競逐激烈，但香港擔當獨特的「超級聯繫人」角色，是連接內地與全球市場的重要樞紐，香港具備充分優勢把握大灣區經濟蓬勃發展，所帶來的財富管理需求增長的機遇，其優勢在跨境理財通優化、家族辦公室蓬勃發展，以及虛擬資產生態圈和新興市場崛起下尤其明顯。

虛擬資產方面，報告指有35%受訪家族辦公室希望增加區塊鏈技術投資（Blockchain）、有27%則冀提高加密貨幣投資，展望將來家族辦公室應會改變資產配置組合，本港亦有優勢成為虛擬資產中心。

黃美燕敦促港府跟上技術發展的步伐，並採取防控虛擬資產風險的必要措施，保障投資者的利益；預期在明年下半年首批虛擬資產交易平台牌照發出後，香港的虛擬資產交易市場將會變得更有秩序。