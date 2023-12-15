港公司治理排名新低

跌至亞洲第6位 被新加坡超越 亞洲公司治理協會（ACGA）發表的「亞洲企業治理排名」報告顯示，鑑於對香港少數股東權益惡化及司法獨立的擔憂，加上政治因素，香港的企業管治水平在亞洲的排名跌至第6位，乃2003年有調查以來最低水平，更被區內競爭對手新加坡超前。

據ACGA公布的最新亞洲公司治理排名，第一位是澳洲；日本則由第5名大幅躍升至第2名，是20年來排名最大的一次變動；新加坡由第2名跌至第3名，馬來西亞維持在第5名，內地維持第10名。香港的排名由第2名跌至第6名，之所以失落「三甲」之席，據ACGA解釋，是「政治格局發生變化，支持發行人的改革破壞企業治理格局」。至於南韓及泰國分別排第8及第9位。

歸咎市場化標準降低 ACGA指出，即使港在「審計」和「公司治理規範」方面維持高分，但由於在「政府及公共治理」，以及公民社會和媒體受到衝擊（took a hit in Government & Public Governmance and Civil Society & Media），乃香港排名大幅下跌的原因。

該機構總裁艾哲明（Jamie Allen）續解釋，香港排名下降主要在市場化標準降低，包括同股不同權（WVR）、擴大企業第二上市、出現豁免文化、對特殊收購目的公司（SPAC）及特專科技公司大門大開等，均假設股東有更大的風險偏好；又提到香港幾乎沒有採取任何措施為投資者創造公平的競爭環境，如集體訴訟被擱置，H股類別權利被顛覆，企業管治（CG）準則幾乎沒有變化。報告又提到，香港監管機構對於市場改革事務不再那麼直言不諱，更直言對香港修改公司法允許虛擬年度股東大會（疫情之後）在沒有詳細辯論情況下，以極快的速度通過尤其感到失望。

日大力改革 排名躍升 不過，艾哲明同時指出，香港仍具有一些傳統優勢，如證監會的執法力依然強勁；會財局的職能擴大到登記，定期報告具有良好的透明度；企管規則得分相對較高。雖無法預示香港未來兩年的情況，但他認為香港的情況並非無法改善，至少現時部分評級仍有較高的得分。

反觀日本，報告提到，由於近年當地積極推動公司治理，推出強而有力的改革計劃，以及東京證交所積極且主動地改善上市公司業績表現，加上近年外資資金不斷進入日本市場，對日本市場有更多了解，因此帶動日本公司治理排行明顯上升。

亞洲企業治理排名變化