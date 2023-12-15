京滬放寬普通住宅門檻

內地一線城市續放寬房地產政策，繼深圳上月優化普通住房認定標準後，北京及上海昨亦雙雙調整享優惠政策的普通住房認定標準。業內專家稱，是次調整非救市之舉，旨在支持居民自住買樓及改善住房需求，買家優惠主要體現在稅收。

上海市5部門周四發布通知，提及只要是5層或以上的多高層住房、不足5層的老式公寓等，以及單套房屋建築面積在144方米以下，屬可享有優惠政策的普通住房，新規自周五起生效。比起2014年定下的舊標準，即原有單套房屋建築面積在140方米及以下的標準有所提升。

北京方面，昨日當地5部門聯合通知，提到自明年1月1日起，對普通住房的建築面積、成交價格標準進行適當上調。調整後，應同時滿足3項條件，即可視為可享有稅收優惠政策的普通住房，分別是小區建築容積率在一以上；單套建築面積在144方米以下；京市五環之內成交價格在每方米8.5萬元（人民幣‧下同）以下、五環至六環的成交價在每方米6.5萬元以下、六環外成交價在每方米4.5萬元以下的住宅。

比起沿用9年的普通住宅認定標準，明年單套房屋建築面積將由140方米放寬至144方米之外，每方米成交均價亦大幅提升，總成交價限制更取消。

恒大蝕賣項目抵債 同時，北京調整首置及二套房的首期支付比例。在不再區分普宅和非普宅下，首套房首付比例統一降至30%，較此前首套房一般住宅及非普宅首付比例的35%及40%為低；第二套房則以城六區和非城六區劃分，明年首付比例分別為50%和40%。個人房屋貸款貸款年限，最長由25年恢復至30年。