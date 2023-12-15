28%內地未成年遊戲用戶消費減

隨着未成年保護、防沉迷規定逐漸落地，內地未成年遊戲消費進一步降低。雖然內地網民規模達10.79億人，當中19歲及以下網民規模逾兩億人，佔比已增至18.7%，但最新官方報告顯示，28.86%的未成年遊戲用戶表示消費減少，只有17.07%稱消費變多。

中國音像與數字出版協會遊戲工委昨發布《2023年中國遊戲產業未成年人保護進展報告》，提到去年1月至今年10月期間，社會輿情對「未成年人遊戲時長」關注度下降70%，對「未成年人遊戲退款」等消費行為的關注則呈現上漲趨勢。在未成年用戶退款環節，有七成以上申請得到回應，其中38.42%得到全額退款，但仍有約三成申請因難以提供有效證據而退款失敗。

2024手機出貨料2.8億部 中國遊戲工委主任委員張毅君指出，目前未成年人保護仍面臨着手機人臉辨識、消費退款及身份核驗等挑戰，大量的工作實務顯示這仍將是長期系統性的工程，遊戲產業更需積極主動為家長提供協助。

不過，中國遊戲出海研究報告亦已出爐，顯示中國自主研發遊戲今年在海外市場的實際銷售收入約163.66億美元，按年降5.65%，為繼2022年後再次下跌，這也意味遊戲出海已不再是「藍海市場」。

面對疫後內地經濟復甦帶動居民整體收入改善，消費動力明顯提升。國際數據公司IDC報告預期，明年休閒娛樂、智慧旅行等使用情景的恢復，將使消費者對於智能手機的需求同樣增加，料2024年內地智能手機市場出貨量將達2.87億部，按年增3.6%，未來幾年出貨量亦將維持穩定。