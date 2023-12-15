滬深300再刷5年低 酒股續捱沽

美國聯儲局來年減息幅度的預期有驚喜，亞洲股市周四普遍呈強，可惜中資股暫未因為跌得殘而彈得勁，不但國企指數跑輸恒生指數，滬深股市更逆市向下，縱使滬深股通錄得34.62億元（人民幣‧下同）淨買入，滬深300指數續跌0.52%，以3,351點刷新近5年收市低位。

地方政府發債還舊本已被質疑抽走市場流動性，上月信貸數據照樣令人失望，內地股民較為關注的3大指數先升後跌，滬綜指低收0.33%，以接近全日低位的2,958點收市；深成指及深圳創業板指數分別低收0.62%及0.63%，收報9,417點及1,860點，距離即市低位不遠。兩市總成交額約7,369億元。

白酒股繼續受壓，貴州茅台跌1.45%，五糧液、山西汾酒及瀘州老窖分別跌0.84%、2.61%及2.74%。母企增持「冧股東」未見效，續創52周低的五糧液要在基本面下工夫，據報跟上海地區的經銷商簽好的來年供貨合約，一律減少「普五」（水晶樽的普通五糧液）兩成貨量。

高盛首席中國股票策略師劉勁津稱，經濟改善且估值處於歷史低位，維持A股的「增持」評級，預計滬深300指數明年盈利增長11%。

華股債來年恐走資5070億 國際金融協會（IIF）預測明年中國經濟增長4.6%，房地產會穩定下來，減輕對經濟負累。不過，中國股債來年恐合共錄650億美元（約5,070億港元）外資淨流出，原因是中國貨幣政策較美國鴿，中美息差猶在，以及中國與西方關係欠佳；「對政府監管和企業管治的憂慮」更會令股票扭轉今年淨流入態勢。

中國人民銀行早前統計，外資今年以來淨買入近一萬億元債券。然而，該行亦關切債市風險，上海總部近日聽取當地金融機構債券發行、承銷和投資狀況等後，強調防範債市風險，業界要規範開展涉及一、二級市場發行與交易的業務。

中國證監會昨稱，來年要全力維護資本市場平穩運行，改善上市公司回饋股東等制度、打造有利中長期資金入市的政策環境、引導投資機構強化逆周期布局，同時配合有關方面化解內房和地方債等風險。