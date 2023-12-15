東亞料美下半年減息 港P息未必跟足

東亞銀行首席經濟師蔡永雄預期，美國聯儲局明年下半年才開始減息，屆時香港銀行或有輕微下調港元最優惠利率（P）的空間，只是香港銀行並沒有在這一輪加息周期跟足美國加息，故這輪減息亦預計不會跟足。他估計，若美國減息四分之一厘，港銀料減八分之一厘。

蔡指，視乎美國通脹回落的情況，目前預計聯儲局在6月、9月及12月議息會議分別減0.25厘，合共減息0.75厘。

至於港元P息調整與否，視乎港元拆息表現。蔡指，當美息見頂後，港息亦預期會回落，近期拆息較高主要是年結所致，年結過後港元拆息料低於美息。

港樓市最快首季見底 本港樓市方面，他指，當市場預期減息，料樓市表現開始逐步好轉，相信樓價明年上半年甚至第一季見底；全年樓價平穩甚至輕微上升，料介乎0至5%水平。

他預期，香港經濟明年進一步復常，全年經濟料增長3.5%左右。消費零售及旅遊業將持續為主要增長動力，外貿可望止跌回穩，投資則將受惠於政府工程及下半年息率於高位回落所支持。

內地方面，蔡永雄表示，今年首3季經濟增長5.2%，料今年全年經濟增長達5.3%；明年將延續穩健增長態勢，消費、服務和創新科技產業將為經濟注入動力，經濟增長有望達到約5%。

他預期，內地宏觀政策將既保持政策力度，亦更為精準有力，以支持重點領域發展及化解風險，財政及貨幣政策料尚有放寬空間，如減息降準、維持較高財政赤字率等。他相信，內地隨時有機會降準，預期還有大概兩至3次、每次降準0.25厘的空間，另預期人行最快明年第一季輕微減息，減幅10至20點子。