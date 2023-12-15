貿發局估港出口明年彈6%

今年料跌7至9% 電子產品需求回暖助復甦 香港貿發局預期，本港今年出口將下跌7至9%，明年在低基數下反彈幅度仍僅4至6%，主要由電子產品走出周期低谷帶動整體出口溫和復甦。當局強調，明年上半年出口不會出現負數，估計約有1%升幅，亦即與今年10月出口按年表現相若，惟下半年數字需要倍翻，才能實現全年升4至6%的目標。

至於美國聯儲局最新預告減息向全球「送大禮」，相關預測目標又是否過於保守？貿發局研究總監范婉兒指出，觀乎美國減息需時大約3個月才能傳導至實體經濟，而現時市場估計美國減息時間將於明年5至6月啟動，減幅介乎0.75至1.25厘，所以現階段資金成本仍然偏貴，加上銀行的借貸態度仍然審慎，縱然環球市場復甦勢頭良好，擔憂仍然存在。

60%廠商預期淨利潤改善 貿發局最新發表的第四季出口指數降至35，按季跌5.5，繼續處於50盛衰分界線之下，亦連跌兩季，主因環球經濟風險、地緣政局緊張和外需疲弱等影響。其中新訂單活動為32.1，仍然處於收縮領域；預期新訂單指數則為43.6。

展望來年業務盈利前景，約60%受訪出口商預期，淨利潤率保持穩定或上升，40.5%則估計會下降。

范補充，由於上述調查時間是在11月進行，所以並未全面反映聯儲局「放風」減息的消息，以及中美兩國元首在三藩市峰會的緩和氣氛。

上季工業生產指數升4.4% 另當局數據提及，以產品劃分，佔本港整體出口70%的電子產品，出口總值今年首10個月跌13.6%，當中逾四分之三屬零部件，與全球半導體行業下行情況一致。

被問到憧憬電子產品出口明年有望回升，惟美國對華晶片禁令會否影響相關出口時，貿發局首席經濟師趙永礎認為，本港的電子產品出口以應用層面較多，內地企業毋須採用最高規格晶片也可研發產品，相信對出口影響不大。

值得留意的是，本港工業生產同樣有回暖迹象。第三季製造業工業生產指數按年升4.4%，連升兩季，其中食品、飲品及煙草製品業生產量升4%，是升幅最大行業；其次是紡織製品及成衣業，升幅為1%。

外匯基金境外資產增609億 金管局昨亦公布，外匯基金11月境外資產增加609億元，至35,210億元。貨幣基礎為18,786億元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結餘，以及已發行外匯基金票據及債券。外匯基金對香港私營部門的債權總額有2,433億元，對外負債總額226億元。

本港出口指數連跌兩季