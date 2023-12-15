英維持利率 歐降息料快過美

歐洲央行和英倫銀行「有樣學樣」地跟隨美國聯儲局不加息，符合市場預期，而且兩間央行都對通脹表現出「戒備森嚴」的態度。不過，歐央行前行長特里謝卻預計，未來歐央行可能會較聯儲局更早減息。

特里謝對美國物價已經完全得到控制感到懷疑，例如核心通脹仍處高位。他又斥責市場「預計利率會盡早下降，在某種程度上是在自說自話」，原因是美國經濟仍在「咆哮」，而政府財政擴張力度大，令聯儲局有理由等待更長時間，而且美國可能比歐洲更難達到2%通脹目標。

勞動成本增 物價添壓 歐央行昨維持3大政策利率不變，主要再融資操作利率、邊際貸款利率及存款利率分別為4.5厘、4.75厘及4厘；預計今年全年通脹率為5.4%，未來3年會降至2.7%、2.1%、1.6%，撇除食品及能源後，本年通脹料5%，2024至2026年依次降至2.7%、2.3%及2.1%，其中2026年預測為首次公布，兩組通脹預測大致比9月有所調低。儘管通脹看似會緩和，惟該行亦指出，歐洲多國價格壓力仍較高，主要因為勞動成本強勁增長。

英倫銀行亦維持利率於15年以來的高位5.25厘不變。議息聲明重申，正如上月貨幣政策報告所示，貨幣政策可能需要在較長時間內實施限制性政策；如果有證據顯示通脹壓力持續，則需要進一步收緊貨幣政策。該行預期通脹率在年底時維持現狀約4.6%，當中服務業價格在下月或會升得較急。另外又預測今明兩季GDP大致持平。

德諮商指標按月續跌 事實上，歐洲的經濟似乎更需要以減息來刺激。德國10月諮商會領先指標按月續降0.7%，報88.2，前一個月為降1.3%，主要是受到股市、收益率差和投資品產業新訂單的負面影響。諮商會維持德國今年實際國內生產總值（GDP）預測按年萎縮0.4%不變，但料明年GDP轉增0.8%。

另諮商會英國領先指標繼9月下降0.4%後，10月續降0.5%，主因是房屋銷售預期和消費者對總體經濟狀況評估較差所帶動。由於英國領先指標2023年全年均低於其長期趨勢，持續顯示經濟有衰退風險。