港P息不變 拆息預期續高企

美國聯儲局連續3次會議按兵不動，以滙豐銀行為首的一眾香港銀行同樣維持其港元最優惠利率（P息）不變。香港金管局表示，港元拆息（HIBOR）或持續高企一段時間。

金管局昨日表示，維持貼現窗基本利率5.75厘不變。對於聯儲局的議息結果，市場普遍解讀為息率或已經近頂，明年降息幅度較早前預期略增。然而，聯儲局往後的議息決定仍將繼續取決於最新經濟數據，及過去一年多持續加息對經濟活動的影響，息率走勢仍存在不確定性，高息環境或會維持一段時間。

金管局指出，香港的金融及貨幣市場運作維持暢順，港元匯率保持穩定，而港元拆息在往後一段日子可能仍會處於較高水平，提醒市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應小心考慮及管理利率風險。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，市場已預期具周期性的息率未來將向下而非向上，而拆息回落亦可改善銀行借貸成本及企業借貸支出，明年息率將向下的預期下，息率對樓市將由利淡轉為利好因素，有助整體樓市氣氛改善。

王預期，明年內本港之新做按息有機會回落至4厘以下水平。由於拆息在一段時間仍會維持於4厘多至5厘附近水平，故此未來首階段需待最優惠利率下跌，又或銀行下調新做樓按息率，市場按息才會掉頭回落。

一個月HIBOR連挫5日 此外，港元銀行同業拆息全線下跌，其中，跟樓按相關的一個月拆息報5.40857厘，連跌5個交易日；隔夜拆息亦連跌5日，創逾3個月新低，報3.22643厘，按日跌逾15點子。