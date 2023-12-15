道指破頂後再漲127 美零售勝預期

聯儲局展現出「鴿派」的立場，令市場開始炒作明年減息，推動美股創下新高。道指於周三暴漲512點，收報37,090點，打破對上一個即2022年1月的高位，創出歷史新高；標指及納指亦同創逾近兩年高位。道指周四早段再升127點，報37,217點；標指曾升29點，報4,736點；以科技股為主的納指升107點，報14,841點。

最新數據顯示，美國11月零售銷售按月升0.3%，好過市場預期；撇除汽車及汽油後的零售銷售升0.6%。另外，上周首申領失業救濟人數為20.2萬人，少過市場預期；截至前周止持續申領人數為187.6萬人。

Adobe展望保守 曾瀉7.3% 企業消息方面，內容創作及設計軟件公司Adobe公布截至12月1日止季度業績，期內收入按年升11.55%至50.48億美元；淨利潤14.83億美元，按年升26.1%。雖然增長勢頭不俗，但該公司對明年的展望相對保守，料收入介乎213億至215億美元，以中位數計相當於按年增長10.25%，該預測明顯未能滿足市場對於Adobe推出各項人工智能（AI）工具的樂觀預期。Adobe股價早段曾挫7.33%，低見578.49美元。

另一邊廂，受大市整體表現所提振，其他主要大型科技股今年亦節節揚升。作為全球市值最大上市企業的蘋果公司（Apple Inc.）周三收報197.96美元，創下歷史新高，其市值於年內上漲過萬億美元。Apple周四早段曾升0.83%，報199.62美元。

Temu與Shein再掀訴訟 美國藥廠莫德納（Moderna）股價升16%，此前該公司表示，其與默沙東合作研發的一款皮膚癌疫苗，可以將癌症復發率減低近一半，而且擴散及死亡率減低65%。

中資電商公司拼多多旗下海外網購平台Temu再與時尚電商平台Shein掀起訴訟戰，於美國入稟控告後者反競爭行為。拼多多股價早段曾升1.18%。