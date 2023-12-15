聯儲或明年減息3/4厘 非美貨幣金價即彈起

日圓兌港元曾升穿5.5算 人幣創兩周高 美國今個加息周期迎來終結！雖然聯儲局主席鮑威爾仍強調不會完全排除進一步加息的可能，但亦罕有地承認「利率已經處於或接近見頂水平」。本月的議息會議除了決定維持聯邦基金利率於5.25至5.5厘的區間不變外，反映聯儲局官員對經濟及貨幣政策走勢預測的「點陣圖」更顯示，以中位數計，聯邦基金利率明年底或跌至4.6厘（即介乎4.5至4.75厘），暗示當局可能在明年下調利率0.75厘。分析也認為，首次減息的時間點很可能在半年之內，這個最新的利率趨勢，令全球金融市場再起波瀾。

鮑威爾承認，在今次議息會議上，官員們已開始討論放寬貨幣政策的時間點，並預期該議題將是接下來的重點。聯儲局亦打算在通脹回落至2%的目標水平之前，將政策稍為放寬。他的言論被解讀為「只要通脹回落進展良好，就可能會更加大幅度地減息」。

10年期美債息失守4厘 受到聯儲局展現出的「鴿派」傾向所影響，10年期美債孳息率失守4厘，周四曾低見3.926厘，為逾4個月以來新低。美元息差優勢消退，亦拖累美匯指數跌至102.43，創4個月以來低位；其餘一眾非美貨幣則受到提振，日圓兌每美元見140.97，每百日圓兌港元曾升穿5.5算；離岸人民幣見7.1229，在岸人民幣收報7.1301，升535點子，創兩周新高；澳元兌美元高見0.6728。

有「新債王」之稱的Doubleline Capital創始人岡拉克認為，聯儲局繼續按兵不動是當前趨勢，並認為當局已經相信利率見頂的說法。他個人推測，10年期美債息明年將回落至4厘以下，甚至可能會在接近3厘的較低水平徘徊。

今次的「點陣圖」反映出聯儲局官員估計明年聯邦基金利率上限僅為4.75厘，較9月份預測的5.25厘明顯更偏「鴿派」。但更重要的是，市場對於減息的預期明顯更加激進，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員估計明年減息幅度達到一厘或以上的機率達到99.6%。換言之，市場一致認為未來聯儲局會在「鴿派」的道路上只會愈走愈遠，認定聯儲局對減息幅度的預測太過保守。

新興市場望跑贏美資產 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭亦表示，除非發生特殊事件，否則聯儲局應已完成加息周期。他又認為，當局未必會等到經濟增長顯著惡化時才會開始減息，只需要看到抗通脹繼續取得理想的進展。

他說︰「今次議息後，貨幣政策遠較以往更為明朗，市場已經開始假設加息周期已結束，我們有望看到聯儲局於2024年上半年開始減息。市場開始預期在經歷波折但短暫的着陸後，經濟將於明年稍後時間迎來復甦。」在此環境下，他預期全球市場的風險偏好將日益提高，小型股及周期股將跑贏，投資級別信貸及高收益債券亦有望錄得強勁表現。此外，國際資產─尤其是新興市場，將開始跑贏美國資產。

現貨金重越2000大關 另邊廂，由於美元及美息走弱的預期，黃金再次成為市場炒作對象。現貨黃金重上每安士2,000美元大關，一度高見2,047美元，再次向剛刷新不久的歷史高位進發。

鮑威爾罕有地承認「利率已經處於或接近見頂水平」。 聯儲局「點陣圖」對美經濟最新預測 美10年期債息急跌