華救市力不從心 內需轉弱禍更深

關於未來一年內地經濟發展走向的重要官方活動——中央經濟工作會議已召開，一系列舊酒新瓶的內容，並未能提振市場信心，A股昨日照樣低收，外資則繼續沽貨離場，見到重磅的白酒股沽壓沉重，足證資金流走的方向未改。顯然，如今內地當局在管理市場預期的成效未盡人意，也令救市舉措的作用打折扣，商業景氣持續疲弱，內部需求不振，正增加整體經濟衰退的風險。且別以為眼前的問題可以用輿論來化解，始終如今內地面對的是結構性問題，得堅持改革開放，對症下藥，始有望翻開新局！

無可否認，中國是全球第二大經濟體，是世界經濟的重要引擎。惟中美博弈升級，中國經濟遇到的挑戰愈來愈大，近年經濟發展更顯得裹足不前，非但外資在流走，內資也缺乏投資動力，商業景氣低迷，情況比疫情「清零」期間更令人憂慮，皆因眼前的困局並沒有底！

對於這個疲弱的局面，近日當局提到，要加大財政及貨幣政策的力度，提升政策效能，同一時間要求加強輿論宣傳，予人的感覺是當局救市的招數已出得八八九九，再不起效，只有寄望在輿論方面下工夫，但以為宣傳工作就能解決實體經濟的問題，以為多唱好，少唱淡，景氣就自然會好，信心就會回歸，這未免是妙想天開的想法。

如今內地物價低企，甚至不能完全排除通縮風險；即使預期內地繼續減息、降準，對市況的刺激作用並不大，皆因內地消費者與企業更多受累於內房及地方債務危機，衍生出日日夜夜的反腐清廉消息、民營經濟繼續處半生不死的狀態，主要是官方監管與干預太多，未能有效彰顯市場化及法規化下的發展機會。

至於外部，又備受全球製造業產業鏈與供應鏈重組的挑戰，外資流走，職位減少，下月春運未復昔日旺景的場面，將再一次說明目前內地商業與就業市場景氣不濟。經濟長期不振的話，居民收入不穩，企業盈利前景未明，又能憑甚麼來擴大內部需求，刺激消費與投資？要知道，當前內地廣泛的消費降級現象，正是內部需求轉弱的一大警號。

說到底，未來內地當局首務是要妥善化解內地房地產危機，並以財政政策加快化解地方債問題，只要債務危機止住不再惡化，才有望扭轉市場預期。另一方面，切實落實支持民營經濟發展，放開對民企的過嚴監管，去除驅動經濟增長的掣肘，放手讓民企在完善市場化與法治化情景下追求高質量發展，茁壯成長，一則能創造職位，二則能帶動投資與融資，助力實現活躍資本市場。社會只有能創造新價值，才談得上有增長動力，有先立後破的能力。

內部需求與社會穩定，是中國對抗外部挑戰的重要基石。眼見當前中國主要城市的商業景氣與消費市道，難令人放心。中央經濟工作會議釋出的信號，已被市場認定是「口號」，即使沒有多大實際作用，改變不了當前的困窘，這個市場預期一旦確立，後患無窮。還望當局盡快理順矛盾，有心有力穩定經濟大局，否則接下來的難望是安穩的一年！