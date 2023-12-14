輪商精選：博騰訊反彈 吼20417
騰訊控股(00700)股價周二重上310元水平後，昨日再度下跌，早段在310元附近徘徊後失守，午後跌幅擴大，收市報307元，跌1.41%。有券商料騰訊將於周五推出的新遊戲《元夢之星》，首年收入可達50億至60億元人民幣，並給予「買入」評級。此外，騰訊持續進行回購，自普通決議案通過後至本周二，騰訊累計回購1.12億股，佔公司股本1.169%。
觀察輪證資金流向，騰訊好倉於日前見資金流走，但昨日回吐時見好倉獲資金重新留意。淡倉於近日亦獲資金留意，周二錄得約30萬元流入。
睇淡留意21598
投資者如看好騰訊，由於股價再度跌至近期低位，因此在部署時可先從風險角度出發，選擇合適市況的條款產品，例如可留意騰訊認購證20417，行使價360.2元，明年5月28日到期，實際槓桿8倍，為中年期、時間值損耗較低產品。
相反，看淡可留意騰訊認沽證21598，行使價280.68元，明年3月22日到期，實際槓桿8.8倍，為3個月期以上高槓桿產品。
©版權所有2023年，高盛（亞洲）有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。認股證及牛熊證乃無抵押結構性產品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並（如有需要）尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。本結構性產品並無抵押品。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：