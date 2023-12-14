梅窩無契樓165萬拍出 每呎$4365

拍賣場推出的另類細價單位有捧場客。大嶼山梅窩家樂閣B座連天台海景戶，由法院頒令推售，屬無契樓，獲兩組買家出價競投，最終僅以165萬元拍出，呎價約4,365元。

忠誠拍賣昨日售出的上述物業，採兩房間隔，實用面積約378方呎，天台面積約393方呎。是次採開價即售、不設收回形式推出，開拍價161.7萬元，最後輕微搶高3.3萬元或約2%成交。據悉，新買家為用家，由於單位內天花剝落，鋼筋外露，須斥資重新裝修。該行早前透露，單位原業主之前拖欠的差餉、地租及管理費等，新買家不用負責。

彩峰苑未補價290萬售 資料顯示，該項目C座一個低層2室，實用面積約370方呎，今年以約300萬元登記易手，成交呎價約8,108元。

市區未補價第二市場居屋做價跌穿「3球」。世紀21富山黃澤龍表示，牛池灣彩峰苑高層14室，實用面積約426方呎，一房間隔，減價約40萬元，早前只以約290萬元成交，呎價約6,808元。據香港房屋委員會資料，該盤對上一宗低於300萬元成交要追溯至2016年8月，當時一個面積相同單位，以288萬元售出。