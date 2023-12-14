萊坊料明年住宅價再跌5%

息口高企下，香港住宅市場持續低迷，市場續睇淡後市。萊坊指，減辣措施在短期內難以扭轉樓價下跌的趨勢，料2024年全年一般住宅樓價下挫幅度仍達5%。

該公司董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素令樓價繼續向下，今年住宅價格已連續6個月下跌，預計2023年住宅價格將下跌約5%。而今年一手及二手成交量料約4.3萬宗，創1997年以來新低。

代理估今年交投創新低 在經濟前景黯淡、未來加息或減息時間表不確定情況下，展望2024年香港樓價走勢呈「L」形，上半年將繼續受壓，下半年相對平穩，一般住宅樓價下跌幅度由無升跌至最多下跌約5%，豪宅樓價則維持平穩。另預計一、二手總成交量輕微反彈到約4.8萬至5.3萬宗，其中一手成交佔約30%。政府的「高才通」計劃下，料明年一般住宅租金將再升約5至8%，豪宅則漲約3至5%。

樓市復甦進度不符預期，今年買賣氣氛呆滯。利嘉閣地產董事胡栢榮表示，截至本月11日，今年私宅累錄36,727宗登記，涉額約3,585.47億元，預計全年將錄約3.9萬宗，按年再跌約3%，勢再創1996年有紀錄以來歷史新低，總額亦料跌至約3,780億元的10年低位。

其中二手私宅買賣登記量，預計今年再跌約6%至約2.85萬元，將成為有紀錄以來首度失守3萬宗大關，反映二手樓市步入冰河時期。

該行指，過去5年先後受中美貿易戰、社會事件、疫情及加息多項不利因素影響，數年期間除了有移民盤急售，也有投資者沽貨套現，以致自2019年起，二手私宅轉手每宗平均賺幅連年下跌，由2018年高位約89.1%，大幅回落至今年只有約47.3%，並創下12年新低。

利嘉閣地產總裁廖偉強指出，2022年樓價跌約15%，而今年樓價全年料跌約7%，是繼2003年沙士後，21年來首次出現連續兩年下跌情況。惟預計息口趨向見頂，樓市需求將隨着專才到位而增加，展望2024年初樓市觸底後有望回升，料全年樓價回升約8%。