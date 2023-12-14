減辣後新盤大額買賣錄30宗 三成內地客
豪宅新盤頻現內地客蹤影。據中原地產統計，自10月底減辣以來，錄得約30宗樓價為5,000萬元以上一手豪宅成交，總成交額逾45億元，隨着買家身份陸續曝光，當中最少約三成為內地客。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，期間錄得的該類豪宅成交，其中已知買家身份的17宗個案中，按買家登記姓名是否漢語拼音作推斷，最少有10宗買家估計是內地客。他又指，早前推出的減辣措施，包括將針對非本地客的買家印花稅和新住宅印花稅減半，外來人才置業印花稅實施「先免後徵」，重新吸引包括內地及海外專才來港置業，使近月豪宅表現稍見起色。
雲海別墅單日套1.2億
鷹君(00041)大埔白石角朗濤昨透過招標沽出兩伙特色戶，涉8,425.7萬元。包括第7A座16樓A室頂層連平台及天台四房戶，實用面積1,750方呎，連一個車位以4,370.7萬元售，呎價約24,975元。市傳為同一組買家購入上述單位及另一伙地下連花園戶。
曉柏峰會所設烹飪專區
臨近年底發展商未有收爐，恒基地產(00012)的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，繼續密集式軟銷。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，該盤提供多項休閒娛樂設施，會所設有住客烹飪專區─「料理工作室」，可容納約15至20人。他相信，項目將近現樓時，銷情會向好。
Bal Residence出招吸客
樓盤應節優惠一浪接一浪。麗新發展(00488)及市建局的觀塘Bal Residence，聯同美聯推出聖誕置業賀禮。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明稱，由昨日起至12月31日期間，向透過該行選購上述項目單位的買家，送贈價值約一萬元的「繽紛旅遊禮券」，名額5個，優惠總值約5萬元。
寶翠灣1號沽兩別墅
新藝控股旗下原屬出租物業的坪洲寶翠灣1號，新近完成兩伙海景花園別墅的成交，套現共5,800萬元。包括H1號屋，實用面積1,686方呎，成交價2,900萬元，呎價約17,200元。該公司執行董事陳思遠稱，項目提供40伙，現轉租為賣，全屬特色戶，實用面積423至1,686方呎。
他指，集團仍有5個項目，包括坪洲悅晨灣、清水灣3號、大埔第241號項目。大嶼山嵐玥計劃於明年初以現樓形式推出，而同區第738號項目則將展開銷售部署。
嘉里建設(00683)旗下於石硤尾龍駒道3號的緹外，周日標售第2座地下A室，為實用面積4,431方呎四房戶，連2,137方呎花園。
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