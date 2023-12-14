減辣後新盤大額買賣錄30宗 三成內地客

豪宅新盤頻現內地客蹤影。據中原地產統計，自10月底減辣以來，錄得約30宗樓價為5,000萬元以上一手豪宅成交，總成交額逾45億元，隨着買家身份陸續曝光，當中最少約三成為內地客。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，期間錄得的該類豪宅成交，其中已知買家身份的17宗個案中，按買家登記姓名是否漢語拼音作推斷，最少有10宗買家估計是內地客。他又指，早前推出的減辣措施，包括將針對非本地客的買家印花稅和新住宅印花稅減半，外來人才置業印花稅實施「先免後徵」，重新吸引包括內地及海外專才來港置業，使近月豪宅表現稍見起色。

寶翠灣1號沽兩別墅 新藝控股旗下原屬出租物業的坪洲寶翠灣1號，新近完成兩伙海景花園別墅的成交，套現共5,800萬元。包括H1號屋，實用面積1,686方呎，成交價2,900萬元，呎價約17,200元。該公司執行董事陳思遠稱，項目提供40伙，現轉租為賣，全屬特色戶，實用面積423至1,686方呎。

他指，集團仍有5個項目，包括坪洲悅晨灣、清水灣3號、大埔第241號項目。大嶼山嵐玥計劃於明年初以現樓形式推出，而同區第738號項目則將展開銷售部署。

美聯夥同發展商向Bal Residence買家送贈旅遊禮券。左二為麗新發展高級副總裁潘銳民。 寶翠灣1號臨海而建，提供40伙。