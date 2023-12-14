新界兩豪宅輸8位數

星漣海貶值四成 尚珩洋房蝕2280萬 樓價下瀉，豪宅物業輸得更多，新界東半新盤連錄勁蝕個案，原業主均輸足「8位數」。馬鞍山星漣海特色單位5年多貶值超過四成，沙田九肚尚珩有洋房業主持貨不足5年狂蝕約2,280萬元。

中原徐可志表示，上述星漣海單位為2A座連天台戶，實用面積約1,154方呎，四房連套房間隔，享海景，累減約318萬元，以約1,880萬元易手，呎價約16,291元。原業主於2018年7月以約3,150.6萬元一手買入單位，現轉售帳面大幅虧損約1,270.6萬元，蝕幅多達約40.3%。

嵐岸賣668萬 虧損13% 此外，該行許秋偉指出，上述尚珩雙號洋房實用面積約2,607方呎，附設約620方呎花園，天台面積約566方呎，遠眺馬場及城門河景，累積減價約480萬元，以約5,720萬元連雙車位沽出，呎價約21,941元。原業主於2019年2月以約8,000萬元購入物業，現時貶值約28.5%。

新界東近期蝕讓頻頻，中原胡耀祖稱，馬鞍山嵐岸3座中層D室兩房戶，成交價約668萬元，呎價約12,772元，約4年貶值約100萬元或約13%。美聯呂劍偉表示，火炭駿景園1期7座中層A室以約1,158萬元獲承接，呎價約11,124元，原業主持貨長約8年，帳面仍要蝕約10萬元。

蝕讓重災區將軍澳再錄損手。中原柯勇表示，將軍澳廣場2座高層E室，實用面積約459方呎，成交價約685萬元，成交呎價約14,924元，單位約6年貶值約115萬元。

此外，市場出現多宗低價成交，中原余仲平稱，荃灣名逸居3座高層C室，實用面積約530方呎，兩房間隔，僅以約690萬元沽出，創屋苑近6年低位，呎價約13,019元。

海天灣銀主3千萬沽 世紀21奇豐廖振雄表示，西貢銀線灣海天灣單號屋銀主盤，實用面積約1,966方呎，四房連套房間隔，花園面積約1,907方呎，原開價約5,000萬元，其後減至約4,000萬元乏人問津，最終以3,000萬元承接，呎價約15,259元，低市價約15%。

經濟不穩導致樓價下滑，屯門恒大‧珺瓏灣更一口氣新增3個銀主盤，叫價均較原業主購入價為低。資料顯示，其中2期5座中層M室，實用面積約222方呎，以335萬元放售，單位於2020年3月一手購入價為428.2萬元，現時叫價較當年大幅低出93.2萬元，差幅約21.8%。

尚珩洋房累減約480萬元沽出。 新界東爆發蝕讓潮