英GDP收縮 大行降預測

香港人熱門移民地英國經濟倒退，無論是工業、服務業或建築業都出現萎縮。英國國家統計局（ONS）公布最新的國內生產總值（GDP）數字，由9月的按月增長0.2%，變成在10月收縮0.3%，市場原預期為沒有增長。

服務工業建築業轉跌 其中服務業的產出在10月收縮0.2%，前值為增長0.2%，主要受資訊和通訊業下降所拖累，也是GDP下降的主要原因。工業生產由9月的無增長，降至10月的跌0.8%，ONS解釋是因為製造業廣泛地產出下降所致，當中以電腦、電子產品及光學產品的生產收縮尤為明顯。另外，當地建築業產出在10月跌0.5%，前值為增長0.4%，尤以私人房屋的動工量收縮得最多。

英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）稱，「在利率發揮作用降低通脹的同時，GDP不可避免地會受抑制」，惟政府早前宣布的大幅削減營業稅，意味經濟現已準備好重新開始增長。」

不過，華爾街大行似乎不吃他這一套辯解，當中高盛下調今年英國經濟增長0.1個百分點至0.6%。摩根大通更將增長預測由原來的0.4%，降至0.2%。英倫銀行今天議息，市場主流預測俱認為，央行會維持利率在5.25厘不變，因通脹仍高企於4.6%，物價壓力暫時仍由央行政策主導。

ONS亦公布，10月英國貨物出口增1.2%，進口增8.2%，令截至10月底止的3個月總貿易逆差收窄23億英鎊，至92億英鎊。英鎊在上述數據出爐後，跌近0.4%至1.251美元；每英鎊兌9.7749港元。