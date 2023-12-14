SpaceX擬內部售股 估值增至1.4萬億

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司SpaceX雖未曾上市，但其動向一直受市場關注。外媒引述消息指，在最近一次非公開的股票出售計劃中，SpaceX擬按每股價格97美元出售股份，高於先前討論的95美元。這次售股使公司的估值達到1,800億美元（約1.4萬億港元）。

X廣告收入大減 SpaceX不斷上升的估值表明，投資者對其太空運輸業務及快速增長的衞星互聯網服務「星鏈」的前景相當看好。SpaceX已成為美國政府和美國太空總署（NASA）的重要火箭發射供應商，與NASA簽訂了價值數十億美元的合約。至於由數千枚低軌人造衞星組成的「星鏈」，今年活躍用戶超過200萬。

雖然SpaceX業務蒸蒸日上，但馬斯克旗下另一公司、前稱Twitter的社交媒體平台X的表現完全相反。消息指，X今年廣告收入只有約25億美元，較往年大幅下滑。翻查資料，2022年該平台的廣告收入每季都超過10億美元，而如今其季度收入跌至略高於6億美元。

據報廣告收入目前佔X公司總收入70至75%，意味着2023年收入僅約34億美元，其中包括來自訂閱和數據授權交易的銷售；有指X高層最初目標是在2023年實現30億美元的廣告和訂閱收入，但實際上將遠低於這數字。

X的業務營運主管Joe Benarroch指，不能再用過去的指標衡量公司。他稱︰「我們具有多種收入來源不斷發展的新全球業務。我們不再是Twitter，不再用舊的Twitter指標來衡量自己——無論是收入指標還是用戶指標。」