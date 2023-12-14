玉米收成料破頂 乙醇業看俏

外媒引述消息指，倫敦證券交易所集團（LSEG）一項農業相關研究預計，在2023/24年度美國玉米收成將創紀錄下，乙醇產業的盈利能力將顯著飆升。LSEG估計，美國玉米用於生產乙醇的消耗量為54.644億蒲式耳，比美國農業部12月的估計高1.394億蒲式耳，意味着乙醇產業增長勢頭強勁。

乙醇是酒精的一種，除了能作為各類化工產品的原材料外，亦是主要工業燃料之一。截至12月11日，乙醇利潤率（乙醇價格扣除玉米成本價格）飆升至平均每加侖1.28美元。用於生產乙醇的玉米消耗量亦急升，從9月至12月第一周總計14.6億蒲式耳，比長期平均高7.3%，反映乙醇生產對玉米的需求強勁。

美國能源情報署（EIA）報告稱，目前美國乙醇庫存為2,143.9萬桶，比12月初的平均水平低2.1%。這標誌着乙醇需求大升，進一步加強該產業的增長動力。

油價曾創近半年新低 另邊廂，石油卻迎來低谷，紐約期油一度跌至每桶67.71美元，創近半年新低，主因包括市場對原油供應過剩的憂慮日漸增加。不過，摩根大通首席能源策略師Christyan Malek卻與市場唱反調，聲言「在我們的有生之年，石油需求都不會見頂」。

石油輸出國組織（OPEC）月報顯示，今、明兩年全球石油需求增速料分別為每日250萬桶及220萬桶，並對影響明年油市動態的基本因素保持謹慎樂觀。