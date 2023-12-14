阿根廷披索急貶54%

削開支冀解決財赤 IMF撐有助救經濟 曾倡議將阿根廷貨幣全面美元化的阿根廷新總統米萊（Javier Milei），上任幾天後便逐步推行新政，其政府宣布將阿根廷披索大幅貶值54%，目的是要以解決財政赤字及挽救經濟。國際貨幣基金組織（IMF）對阿根廷的做法表示歡迎，認為果斷實施有助穩定經濟。惟政策實施後阿根廷披索匯價仍大幅落後於黑市價，令這個不知會否執行的美元化之路仍遙遠。

央行凍息 通脹恐惡化 這源於當地政府多年來為還債而大印鈔票，導致物價飆漲。為遏止惡性通脹，阿根廷央行在10月將基準利率提高至133厘！為了防止貨幣貶值，當局自2019年起對貨幣採取嚴格的人為操控，官方匯率為366披索兌一美元。

該國央行前行長，現任經濟部長卡普托（Luis Caputo）重申米萊競選總統時的主題，表示政府缺錢，需解決財政赤字問題。除了將官方披索匯率一次過貶值54%，至800披索兌每美元，亦會推行一系列削減開支措施，包括將政府部門數量減半，減少新的政府計劃，以及減少對交通和能源行業補貼等。

昨日央行貨幣政策會議後，宣布維持利率在133厘，同時披索每月貶值目標為2%。然而，當地黑市匯價卻是1,000披索兌每美元，即官方匯價大貶後與黑市價仍有25%距離。

826億債明年4月到期 卡普托稱，未來幾個月人們會覺得很糟糕，特別是對於通脹問題。政府亦沒錢支付很多工作，他同時指這一系列「經濟休克療法」導致的痛苦只是短暫，但卻是減少預算赤字、降低通脹的必要手段。他續稱，措施目標很單純，就是要避免災難，讓經濟回復正軌。

IMF首席發言人Julie Kozack指，歡迎阿根廷的新措施，「這些大膽的初步行動旨在顯著改善公共財政，保護社會中最弱勢群體並加強外匯制度」。目前阿根廷政府欠IMF債務達450億美元，據統計明年4月該國會有106億美元（約826億港元）債務率先到期。

米萊在剛過去周日（10日）的就職典禮表示，自己別無選擇，必須採取大規模節約措施，應對國家數十年來最嚴重的經濟危機。他指阿根廷的經濟短期內會更惡化，因已經沒錢。新政府會以痛苦的緊縮措施挽救經濟，短期內經濟難免出現震盪。總統發言人較早前指，經濟狀況危急，貧窮率45%，年通脹率達200%，現在的目標是避免通脹繼續惡化。

然而，阿根廷政府昨未提到任何關於本幣美元化的議題。經濟學者指，因為政府不能單純廢本幣用美元，過程需要政府用美元換走市面上的披索，顯然當地政府現在沒有這樣的財力。另外，就算美元化成功，未來阿根廷的貨幣政策主導權將拱手讓予美國聯儲局，作為南美大國之一，未必是阿根廷當權者樂見。

阿根廷披索大幅貶值