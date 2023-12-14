今年逾萬間內地芯企注銷 飆七成

自從中美開打科技戰，美國全方位圍堵中國科技發展，封殺所有高端晶片供華之路，中國得積極加快推進「國產晶片」，實現技術自主，一時間大量資金流入晶片業「淘金」，可技術追不上，最終還是難敵洪流，關門收場。

另方面，今年華為高調拓展智能手機市場業務，Mate 60 Pro搭載先進7納米晶片成市場焦點。外媒引述美國商務部負責出口管制的助理部長Thea Kendler表示，當局質疑華為在其新智能手機中採用的先進晶片可以實現量產或達到滿足市場需求的性能，直指華為的先進晶片無論性能還是產量上，可能都無法匹配該設備的市場，而手機內置的晶片性能也比幾年前差，認為美國的出口管制有效地放緩中國對先進技術的獲取。