47%機構投資者憂亞洲陷衰退

利率長期高企，就算是相對強勁的亞洲經濟亦難免被拖累。法盛投資管理（Natixis IM）訪問全球約500名機構投資者，當中37%認為亞洲明年不會經濟衰退，數字雖然較上次多22個百分點，但仍然有47%機構投資者認為明年亞洲經濟難免陷入衰退，並且主要由消費收縮所帶動。

上述機構投資者所管理的財富達23.2萬億美元，橫跨公共資產、私營退休金、保險、基金、主權基金等不同金融行業。他們當中53%擔心消費支出下降，為經濟帶來威脅；43%擔心亞洲區內會有地緣政治不穩定；然而，只得3%人認為他們的投資組合能夠抵禦經濟衰退。

新加坡經濟預測遭降 評級機構惠譽亦發表亞太區主權展望報告，表示全球經濟增長放緩、高利率和中國房地產行業揮之不去的問題雖帶來挑戰，但相信亞太區在明年應能保持韌性，表現較其他地區佳。

該行預測，2023至2025年有40%亞太區主權國家或地區政府債相對國內生產總值（GDP）的比率上升。

恰巧新加坡金融管理局（MAS）發表《經濟師調查報告》，預計今年第四季當地GDP增長1.8%，全年GDP預測維持1%增長不變。可是展望明年，25名經濟師平均認為明年星洲經濟增長為2.3%，低於上一次調查的2.5%。

通脹預測則維持不變，即今年第四季的整體通脹率預計達到4%，核心通脹率達3.1%。全年的整體通脹率估計在4.5至4.9%之間；核心通脹率則介乎4至4.4%之間。多數的受訪經濟師認為，外部經濟增長放緩的溢出效應會對星洲經濟前景構成下行風險。