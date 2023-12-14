碧桂園冀削六成行政費 股價跌
碧桂園(02007)加速節流自救，繼縮減多個區域組織架構後，日前披露公司4大頭目齊降薪，昨進一步爆出已削減多項行政費用，包括取消所有高層的配用車輛、高層體檢報銷、高層免費食堂等待遇，企圖達成今年行政費用開銷總額較2021年削減近六成的目標。不過，該企股價昨收跌2.53%，報0.77元。
集團主席楊惠妍今年正式升任仍未滿一年，但升職後未見加薪，反而要「勒緊褲頭」陪公司過緊日子，與其他高層累減526萬元人民幣的年度薪酬。
近日轉讓多家公司股權
內媒報道，碧桂園高層目前有工作需要時，才可申請公務派車或使用自有車等，以管控車輛費用及降低成本。對於原為高層配車在內的所有公務車，將進行資產盤活，包括通過內部公開競標、與對外工抵債等措施。
另有內媒引用商業查詢平台數據顯示，碧桂園近日轉讓多家公司股權，其中包括「十堰市房縣碧桂園房地產開發有限公司」更名為「湖北碧盛房地產開發有限責任公司」，而且「碧桂園湖北房地產投資有限公司」、「堆龍德慶區碧輝企業管理有限公司」等碧桂園旗下企業均退出股東行列，市場關注與母企「甩名」後股東架構最新動向。
華南城債券展期望過關
至於去年已獲國資深圳市特區建設發展集團入股的華南城(01668)，將於周五迎來5筆債券展期方案能否取得足夠同意的重大關頭。即使該企已更新徵求同意條款，但有指債權人特別小組仍舉棋不定。本報就此向華南城查詢，該企發言人回應指，公司已收到多個債券持有人在其宣布新的條款後，跟公司確認他們會同意新方案，公司有信心可通過上述提案。
中國住建部副部長董建國亦表明，支持暫時資金鏈緊張的房企解決短期現金流緊張問題。不過，他對於社會上把部分房企債務違約稱為「爆雷」、「資金鏈斷裂」的用語卻不太認同，因房企集團公司債務違約，並不代表旗下專案公司停止運轉，憂慮錯誤認識恐導致企業產生信任危機，進而衝擊市場銷售等。
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