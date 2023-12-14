碧桂園冀削六成行政費 股價跌

內媒報道，碧桂園高層目前有工作需要時，才可申請公務派車或使用自有車等，以管控車輛費用及降低成本。對於原為高層配車在內的所有公務車，將進行資產盤活，包括通過內部公開競標、與對外工抵債等措施。

中國住建部副部長董建國亦表明，支持暫時資金鏈緊張的房企解決短期現金流緊張問題。不過，他對於社會上把部分房企債務違約稱為「爆雷」、「資金鏈斷裂」的用語卻不太認同，因房企集團公司債務違約，並不代表旗下專案公司停止運轉，憂慮錯誤認識恐導致企業產生信任危機，進而衝擊市場銷售等。