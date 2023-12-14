總商會料港明年GDP增2.9%

零售僅升5.2% 商品出口回暖 整體通脹達3% 本港經濟自疫後復常以來乍暖還寒。香港總商會最新預期，本港今年實質經濟增長（GDP）估計數字為3.3%，明年增長料將放緩至2.9%。其中，零售銷售增長明年料僅升5.2%，商品出口增長率則由負轉正升3.8%。至於今年零售及出口表現分別為升15.3%及跌8.3%。另亞洲開發銀行最新亦調低本港今年經濟增長預測0.7個百分點，至3.6%，以反映第三季經濟表現不似預期的問題。

總商會經濟師馮凱盈表示，該會預期明年本港經濟表現放緩，主要是由於外圍環境需求疲弱、息口高企以及地緣政局問題，壓抑企業投資及消費氣氛。

企業關注外圍地緣風險 她又指，留意到最近本港租金情況有所上升，增加本地企業成本壓力，所以估計整體通脹率明年會上升至3%，今年則為2.2%。零售市道方面，她稱由於疫後大眾消費模式有所改變，港人多了出埠之餘，旅客來港購物意欲亦與疫情前不同，故料明年零售銷售增長較今年回落。

此外，總商會在11月7至16日進行了年度「商業前景問卷調查」，顯示本港企業對來年前景保持審慎樂觀，惟對外圍環境挑戰和地緣政治逆風表示關注。總裁楊偉添指，由於是次調查於今年11月初、即亞太經合組織（APEC）峰會前進行，當時中美關係仍然緊張。隨着中美關係在亞太經合峰會後顯著回暖，他相信現時營商氣氛已有好轉。

僅18%企業計劃擴投資 調查指有37%受訪大中小企業預期，2024年營業額將較今年增加，另有43%預料營業額將大致不變。然而，與疫情前水平相比，42%受訪企業預期2024年的營業額仍將較低，總商會指可見本港經濟全面復甦仍然前路漫漫。

同時，企業尤其關注外圍不穩定因素帶來的不利影響。受訪公司認為，全球經濟放緩及地緣政治因素是他們未來12個月面臨的最大挑戰。其中大型企業特別關注人才流失問題，中小企業則較憂慮通脹壓力。

投資氣氛方面，企業投資意欲維持審慎，過半數（58%）受訪企業預計未來一年在港的投資維持不變，只有18%計劃增加資本投資，較一年前的16%輕微上升。

不過，企業對大灣區（不包括香港）的投資熱度持續增加。在區內設有業務的受訪公司中，有44%表示會在未來12個月增加投資，高於一年前的34%，而計劃在內地其他地區增加投資的比率則為32%。

亞開行調低港經濟預測 另邊廂，亞洲開發銀行因應內地需求疲弱導致本港第三季貨物出口下跌，調低本港今年經濟增長預測至3.6%；又指地緣政治局勢緊張及外部前景惡化等因素，將繼續抑壓第四季外部需求和經濟信心。至於本港明年經濟預測則維持在3.3%。

雖然經濟景氣備受挑戰，無阻中港兩地繼續全方位加強合作。國務院周三原則同意《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》。《規劃》實施聚焦現代服務業的香港優勢領域，打造粵港澳大灣區全面深化改革創新試驗平台。

此外，港府資訊科技總監辦公室和廣東省互聯網信息辦公室亦有新合作，將共同有序落實《大灣區標準合同》便利措施。本月開展《大灣區標準合同》先行先試安排，首階段會公開邀請對跨境服務需求較為殷切的銀行業、徵信業及醫療業機構參與。

馮凱盈（右）表示，疫後大眾消費模式有所改變。左為楊偉添。 今明兩年本港經濟預測