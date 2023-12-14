美生產物價低過預期 道指早段偏軟

美國聯儲局公布議息結果前，美股3大指數周三早段個別發展，道指早段曾跌16點，報36,556點；標指升兩點，報4,646點；納指升31點，報14,564點。

Tesla召回逾200萬輛車 繼日前公布的消費物價指數（CPI）低過預期後，周三公布的美國11月生產物價指數（PPI）按年升0.9%，低過市場預期的增幅1%；撇除能源及食品後的核心PPI按年升幅為2%，同樣低過預期。另外，11月美國聯邦政府的收支預算為赤字3,140億美元，稍為低於預期。

雖然市場已一致認定聯儲局已完成加息，但德國商業銀行認為，投資者對於減息的預期時間點過早。該行的利率策略師Hauke Siemssen等人表示，預計美國要到明年7月才會開始減息，而按照芝商所的FedWatch工具分析，交易員估計明年5月減息的機率超過四分之三。

企業消息方面，電動車公司特斯拉（Tesla）因為輔助駕駛系統技術問題，召回逾200萬輛在美國銷售的汽車。根據監管部門的公告，Tesla將會通過軟件更新，以解決一些系統缺陷，以確保司機在使用輔助系統時保持注意力，避免濫用。Tesla股價早段曾跌1.43%。

收入指引遜色 輝瑞曾挫8% 美國大型藥廠輝瑞發布最新業績指引，料明年收入僅600億美元，遠差過市場預期的631億美元，其股價急挫8.8%。美國遊戲公司Take-Two Interactive股價於曾升3%，該公司獲此前納入納斯達克100指數，將於12月18日開市前生效。同時，由Take-Two研發的熱門遊戲《俠盜獵車手》（GTA）系列新作品正在研發當中，近日亦不斷有新消息傳出，刺激該公司股價表現。

社交媒體公司Snap表示，其推出的付費訂閱服務「Snapchat+」已吸引超過700萬名用戶。該服務允許用戶在社交應用程式Snapchat上使用一些進階工能，包括人工智能（AI）工具。該公司表示，中期目標吸引逾1,000萬名用戶。Snap股價曾升1.8%。

生物製藥公司C4 Therapeutics繼周二暴漲一倍後，於周三早市曾升62%。C4早前與默沙東簽署獨家許可和合作協議，以開發抗體偶聯蛋白降解藥物（DACs），這是一種旨在降解癌細胞中引起疾病的蛋白質新興治療模式。