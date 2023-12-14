安永港法律分支下月關閉
香港金融業景氣每況愈下，就連大型業者都在收縮業務規模。4大會計師行之一安永向媒體證實，在香港的法律分支機構「林朱律師事務所」（LC Lawyers）將於下月關閉。管理合夥人朱靜文亦向外媒證實，該律師事務所將於1月23日停運，惟未有就此作進一步評論。
主理IPO企業融資等
根據該律師事務所官網披露的資料，該所提供一系列服務，包括首次公開招股（IPO）、企業融資、併購、私人財富，以及法規合規；又提到朱靜文在併購、資本市場交易及企業融資等方面具豐富經驗，擅長就企業重組、財富管理、破產清盤及債務重組、內地及香港的私募股權/創投，以及與香港上市公司有關的法律法規合規等事宜提供專業法律意見。據報，該律師事務所於2022年擔任國產體育用品龍頭李寧(02331)的香港法律顧問。
安永大中華區據報已確認其法律服務會員機構林朱律師事務所將於明年初停止營運，表示正作出相應安排，確保客戶服務不受影響；又指這是作為日常營運的一部分，公司會恒常地檢視其策略，以提升在市場上的競爭力，並確保服務定位能更好地滿足客戶的需求；而針對未來在香港提供法律服務的安排，公司正在研究不同方案，其中包括收購或策略聯盟。
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