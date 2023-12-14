交投一個月最少 恒指恐再創年內新低

市場觀望聯儲局議息結果，港股隨A股向下走，恒生指數昨日一度挫229點，收市跌幅收窄至145點或0.89%，全日成交更按日縮12.8%至756.25億元，為近一個月以來最少，分析指港股後市仍有機會再創年內新低。