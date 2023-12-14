交投一個月最少 恒指恐再創年內新低
市場觀望聯儲局議息結果，港股隨A股向下走，恒生指數昨日一度挫229點，收市跌幅收窄至145點或0.89%，全日成交更按日縮12.8%至756.25億元，為近一個月以來最少，分析指港股後市仍有機會再創年內新低。
恒指低開62點後反覆尋底，低見16,145點，收市報16,228點。國企指數收報5,550點，跌63點或1.13%；科技指數收報3,686點，挫44點或1.18%。港股通淨買入8.55億元。
手機股做好 小米升2.5%
粵海投資遭下調目標價
值得留意的是，向香港供應東江水的粵海投資(00270)遭大行下調目標價。美銀證券指其在2024至2026年香港供水收入增長略遜色，將其今年、明年及2025年每股盈測分別下調0.4%、2%及2.4%，其目標價由10.3元下調至10元，維持評級「買入」。另一家券商花旗指，未來3年水價的每年升幅約2.5%，略高於該行預期，惟將目標價由7.5元下調至6.5元，維持評級「買入」。
信誠證券聯席董事張智威指出，內地舉行中央經濟工作會議現階段仍然維持口號式政策，未有實質行動，難以為港股沖喜，預期恒指維持調整格局，有機會再跌穿16,000點水平。
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