輪商精選：道指睇升吼49963
美股周一再度向上，3大指數再創今年新高。現時道指離歷史高位最近，距2022年1月5日歷史高位36,952點只差1.5%。美國聯儲局一連兩日議息，市場對明年首季減息的預期將左右股市及匯市表現。如投資者部署追入可參考道指牛證49963，收回價34,500點，實際槓桿13.6倍，明年6月21日到期。如認為後市有下跌空間可留意道指熊證49642，收回價39,000點，實際槓桿12.6倍，明年3月15日到期。
看好日圓留意10096
日圓匯價近日波動，每百日圓兌港元曾升上5.5算，現於5.35算整固。日圓仍在11月中至今升軌之上，繼續看好日圓可留意日港認購證10096，行使價5.4元，實際槓桿12.8倍，明年6月28日到期。如看淡可留意日港認沽證10099，行使價5.3元，實際槓桿12倍，明年12月27日到期。
港股反覆尋底，不少權重股追跌，保險股友邦保險(01299)亦受壓，再度考驗密集支持約61.5至62元。公司自去年3月至今持續回購股份，如投資者認為正股中線表現改善，可參考友邦牛證62254，收回價58元，實際槓桿10.5倍，明年7月12日到期。如擬部署追沽可參考友邦熊證62243，收回價70元，實際槓桿8倍，明年7月19日到期。
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