專家樓評：綠表買家受惠樓市新措施

新居屋攪珠結果已出爐，未能抽中揀樓不用失望，想購買居屋上車不一定要再等下一年，如買家為合資格的公屋戶，除了申請新居屋外，事實上亦可以透過綠表申請購買未補地價的二手居屋，以較相宜的價錢實踐置業夢。

透過綠表購買二手居屋，須符合一系列的資格，包括申請者必須為年滿18歲並為現時房委會轄下指定公屋租戶、中轉房屋認可居民，或房屋協會轄下指定出租屋邨住戶等，單身或家庭組合都可申請，如以家庭組合申請，申請人及家庭成員須有親屬關係。

申請程序方面，申請人須先填寫一份「購買資格證明書」。待房委會審批後，申請人將獲發為期12個月的有效證明書，並可於有效期內購買居屋第二市場單位。目前合資格可讓綠表買家購買的二手居屋已列在房委會官方網站內自置居所的頁面上，申請人可以根據自己心儀的地區、面積及折扣率去挑選單位。

最長還款期放寬至30年 如成功購買及簽訂臨約後，申請人須透過律師向房委會申請「提名信」確認買家資格。確認後，申請者即可正式簽訂買賣合約及轉讓合同，完成買賣手續。要注意，申請人在獲得「購買資格證明書」申請書日期前的24個月起計至簽署臨時買賣合約當天，不可持有香港住宅物業。

申請按揭方面，綠表買家購買二手資助房屋，現時最多可借到九成半按揭，還款年期最長25年，最長保證期為30年（二手居屋/綠置居）以及25年（租置計劃單位）。如購買高樓齡並過了保證期的二手資助房屋，銀行有機會扣減按揭成數或還款年期，變相首期開支及供樓負擔將同時增加。

此外，政府近期已作出新安排，由下年3月1日起，綠表買家購買二手資助房屋，最長還款年期將增加至30年，即每月供樓開支將可減少，而最長保證期將增加至50年，即代表買家將可用高成數按揭及長年期，購買更高樓齡的二手居屋，買家有更多選擇之餘，又可更容易上車。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦