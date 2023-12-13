宏觀剖析：日科技股望跑出 盈利復甦可期

對於明年日本股市表現，基本上持正面態度，東證指數明年年終目標為2,800點，日經225指數年終目標為39,000點，而分析預測東證指數每股盈利將在2025財年及2026財年持續增長。

不過，日圓兌每美元疲軟，對日股的好處在2025財年將逐漸減弱，減少日本企業每股盈利增長約6.5個百分點，但隨着全球經濟保持正增長，日本國內需求復甦及通脹環境下名義利潤上升，預計企業盈利增長將繼續支持日股表現。

多項正面因素推動經濟 按2026年財年每股盈利計算，東證指數明年底目標2,800點反映市盈率為14.9倍。鑑於東證指數按未來12個月計算的市盈率，在過去經濟復甦期間通常會擴張到16倍左右，因此日本股市來年有力創歷史新高，而屆時估值亦屬合理。

現階段分析估計，對美國經濟擔憂和企業盈利的不確定性影響將拖累日本股市在明年上半年回調，但下跌空間有限，並預計隨着市場確認下半年強勁基本面趨勢而帶動日股上落區間上移。由於多種因素支持，預計日本經濟不會陷入負增長，當中正面支持因素包括重新開放推動的國內需求復甦、金融環境保持寬鬆、名義工資持續增長和進口通脹降溫導致實際工資回升，以及政府的一籃子支持經濟措施。

宜增持金融房地產板塊 今年日股升市由價值型股份推動，期間科技股調整（個別與人工智能相關的股票除外）令該板塊的市帳率與目前行業股本回報率（ROE）基本一致。由於預期科技行業從現在到2025財年的盈利持續改善，而市場過去傾向提前部署科技股盈利復甦，以及宏觀經濟數據反映電子元件和設備庫存調整或已結束，故預期日本科技股或會在明年跑贏大市。就個別板塊而言，建議投資者在未來6至12個月內增持資本物品、科技、金融和房地產板塊。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪